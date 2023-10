Chaque année, les franchises NBA dévoilent une multitude de maillots, plus ou moins intéressants.

Les maillots « City Edition » de Sacramento pour la saison à venir méritent eux qu’on s’y attarde, parce qu’ils seront associés à un terrain, et qu’ils rendent hommage aux Cincinnati Royals de 1968, menés par Oscar Robertson.

Ils sont surtout une façon de célébrer le centenaire de la franchise. Car les Sacramento Kings existaient avant la NBA. Au départ, il s’agissait des Rochester Seagrams, une équipe semi-professionnelle fondée donc en 1923. En 1945, le club devient les Rochester Royals et intègre la NBL, puis c’est la fusion avec la BAA pour former la NBA.

En 1957, les Rochester Royals déménageront pour devenir les Cincinnati Royals, puis les Kansas City-Omaha Kings en 1972, les Kansas City Kings en 1975 et enfin les Sacramento Kings en 1985.

C’est lors de leurs années à Sacramento que le club a adopté le violet, abandonnant le bleu roi, sa couleur principale d’origine, que ces maillots du centenaire remettent donc sur le devant de la scène.

As we celebrate 100 years of royalty, we tip our crown to those who started it all

Prominently featuring royal blue, our primary color for seven decades, our 2023-24 City Edition Uniform blends the historic Royals & Kings colors.

For more info ➡️ https://t.co/zq156DO0wS pic.twitter.com/sWooGCTLMj

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 21, 2023