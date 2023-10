Nick Nurse veut que Tobias Harris shoote… vingt fois par match

Tobias Harris dit n’avoir sans doute jamais été aussi impatient de démarrer une saison de « toute » sa carrière. Son enthousiasme actuel est lié à l’arrivée de Nick Nurse aux 76ers qui entend responsabiliser davantage l’ailier, rétrogradé au rang de quatrième option sous Doc Rivers.

« Je pense vraiment qu’il peut faire beaucoup de choses très bien. Il peut pénétrer, jouer en transition, il peut shooter, il peut jouer au poste », énumère l’ancien entraîneur des Raptors, en sachant que son joueur de 31 ans enchaînait encore il y a quelques années les saisons à 19 points de moyenne.

Mais l’an dernier, avec le trio Joel Embiid – James Harden – Tyrese Maxey devant lui dans la hiérarchie offensive de l’équipe, l’ailier a vu sa moyenne chuter sous la barre des 15 points. Sa plus faible moyenne depuis la saison 2015/16, du temps où il portait encore le maillot du Magic.

Ce quota devrait remonter sous les ordres de l’ancien sélectionneur canadien. « Je veux qu’il prenne des tirs. Je veux qu’il attaque le cercle et je veux m’assurer qu’il fasse quelques ‘post-ups’ ici et là sur jeu placé, des choses comme ça. Il faut qu’il fasse ça tous les soirs. Il faut qu’il augmente son nombre de tirs à 20 par match », chiffre même Nick Nurse, dont le joueur n’a jamais shooté autant en carrière (16 tirs par rencontre il y a trois ans) et ne prenait que 11 tirs par match l’an dernier.

Tobias Harris, dont le profil peut rappeler à Nick Nurse un certain Pascal Siakam, en tant qu’intérieur mobile capable de remonter le ballon, estime que l’important pour lui est de trouver de la « constance. Le fait de savoir exactement les opportunités que tu vas avoir, le type d’actions, comment on va jouer collectivement. Et je sais qu’il y aura plus d’opportunités. Pour moi, il s’agit d’en profiter, d’être efficace. En même temps, il faut les saisir. »

Avec le transfert attendu de James Harden, selon la contrepartie, les opportunités ne devraient pas manquer.

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 Total 827 32 47.8 36.9 83.1 1.0 5.2 6.2 2.3 2.0 0.8 1.4 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.