Obi Toppin trouve sa place chez les Pacers

Le match vient à peine de démarrer que le voilà déjà la tête dans les nuages. Dès la première possession de la rencontre entre Pacers et Cavs, Obi Toppin est allé chercher une passe lobée pour finir en « alley-oop » devant son défenseur, un Max Strus un peu endormi.

Ce dunk était le premier d’une série réalisée face au faible repli défensif des coéquipiers de Donovan Mitchell. L’ancien joueur des Knicks s’offrant notamment un « Rider » quelques minutes après sa première montée au cercle.

« Je suis le genre de joueur qui va être un peu flashy sur les dunks, si je le peux. Cela booste l’énergie des supporters et de notre banc. Un dunk comme ça peut donner de l’énergie à notre équipe et nous aider à nous améliorer. C’est ma façon de jouer », décrit le joueur de 25 ans.

Au-delà des dunks, le 8e choix de la draft 2020 a signé son meilleur match en présaison, durant laquelle il a été titulaire tout le long : 17 points (6/9 aux tirs, dont 1/3 de loin) et 9 rebonds. « Je travaille tous les jours pour m’améliorer défensivement, offensivement, tout ce que je peux faire pour rester sur le terrain et aider l’équipe à gagner. Je vais continuer à travailler », résume-t-il simplement.

Rick Carlisle le pousse au rebond

Son coach Rick Carlisle a été marqué par son activité au rebond. « Neuf rebonds, c’est formidable. On l’a mis au défi d’être meilleur au rebond, de bosser sa défense. Pendant presque tous ses jours de repos, il a regardé des vidéos, il est allé sur le terrain et a travaillé. C’est un bosseur. Il a fait beaucoup de bonnes choses ce soir », apprécie le technicien qui semble ainsi vouloir le garder dans son cinq, aux côtés de Myles Turner.

Intégrer les titulaires, dont il n’a fait l’expérience qu’à 15 reprises en trois saisons avec les Knicks, lui convient évidemment. Car Obi Toppin remarque que ses coéquipiers et lui s’entendent bien ensemble, y compris en dehors du terrain. « On traîne ensemble, on fait des choses ensemble. Lorsqu’on arrive sur le terrain, c’est naturel. On se connaît sur le bout des doigts. Plus nous passons de temps ensemble, meilleure sera la connexion », juge-t-il.

Cette connexion passe nécessairement par le maître à jouer, Tyrese Haliburton. « J’ai le sentiment que la relation entre Ty et les autres sera bonne parce que c’est un très bon joueur. Il va mettre les gens en position de réussir. Il va s’assurer que tout le monde fasse son travail et qu’il soit exactement là où il est censé être sur le terrain à tout moment », termine l’ancien new-yorkais, qui a justement profité de plusieurs ballons de la part de son meneur.

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.4 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 Total 201 15 49.2 32.5 76.6 0.6 2.3 3.0 0.9 1.1 0.3 0.6 0.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.