LeBron James toujours le joueur qui gagne le plus en NBA cette saison

À trois jours de l’ouverture de la saison 2023/24, Forbes fait le point sur les revenus des joueurs NBA (salaires + sponsors, avant impôts).

Dans le détail, c’est ainsi LeBron James qui, pour la dixième année consécutive, est le basketteur le mieux rémunéré de la ligue, avec 117.6 millions de dollars selon les projections de 2023/24. Dont 70 millions de dollars rien qu’en sponsoring, aucun autre joueur ne faisant mieux que lui à ce niveau.

Derrière le « King », on retrouve Stephen Curry qui, grâce notamment à son statut de plus gros salaire NBA (51.9 millions de dollars), devrait récolter pas moins de 101.9 millions de dollars cette saison. C’est mieux que Kevin Durant (91.4) et Giannis Antetokounmpo (85.6), alors que Damian Lillard (63.6) complète ce juteux Top 5.

À lire : le tableau des plus gros salaires NBA

Pour ce qui est de Nikola Jokic, tout juste titré avec Denver, il parvient à intégrer de justesse le Top 10, à égalité avec Paul George. L’occasion de constater que le « Joker », qui engrangera 54.6 millions de dollars en 2023/24, est le joueur le moins « bankable » du Top 10 avec « seulement » 7 millions de dollars liés à ses sponsors.

Top 10 des joueurs NBA les mieux rémunérés en 2023/24

(salaire + sponsoring)

$117.6M – LeBron James (47.6 + 70)

$101.9M – Stephen Curry (51.9 + 50)

$91.4M – Kevin Durant (46.4 + 45)

$85.6 – Giannis Antetokounmpo (45.6 + 40)

$63.6M – Damian Lillard (45.6 + 18)

$61.2M – Klay Thompson (43.2 + 18)

$57.6M – Joel Embiid (47.6 + 10)

$57.6M – James Harden (35.6 + 22)

$55.2M – Jimmy Butler (45.2 + 10)

$54.6M – Nikola Jokic (47.6 + 7)

$54.6M – Paul George (45.6 + 9)

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.