Al Horford désormais remplaçant chez les Celtics ?

Jayson Tatum, Jaylen Brown plus les recrues Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Ce sont les quatre titulaires indiscutables des Celtics. Qui sera le cinquième : Derrick White ou Al Horford ?

Quand les quatre premiers ont été alignés durant la présaison, c’est-à-dire lors des deux derniers matches, Joe Mazzulla a donné la priorité à Derrick White. Même s’il faut préciser que, contre Charlotte, Al Horford n’a pas joué.

Une décision qui pourrait se confirmer en saison régulière, et que l’intérieur de 37 ans comprend totalement.

« On a beaucoup de densité et de joueurs talentueux », affirme-t-il à MassLive. « L’une des forces de notre équipe, c’est sa polyvalence. Il y aura des moments où on va jouer grand, d’autres où on va jouer petit. C’est ainsi. Je trouve qu’on peut tous avoir un impact positif sur le jeu. En ce qui me concerne, je suis dans une bonne position. »

Voir Derrick White entrer dans le cinq majeur à la place d’Al Horford ne serait pas illogique non plus.

Ce dernier gagnerait sans doute à moins jouer, afin de s’économiser en vue des moments importants et des playoffs, et son apport pourrait finalement être davantage utile en sortie de banc, et plus fiable que celui de Luke Kornet ou Neemias Queta, pour notamment faire souffler Kristaps Porzingis.

« Si Al sort du banc, à ce stade de sa carrière, personne ne doit pouvoir se plaindre d’être remplaçant, d’être sorti par Joe Mazzulla ou de ne pas terminer une rencontre », livre Jayson Tatum, qui salue ainsi le geste de son coéquipier. « Tout le monde doit penser en priorité à l’équipe et à notre mission. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 Total 1013 32 51.3 37.4 75.9 2.0 6.1 8.1 3.3 2.2 0.8 1.5 1.2 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.