De passage à Boston, Rajon Rondo salue l’arrivée de Jrue Holiday

« C’est quelque chose qui se fait dans de nombreux programmes universitaires, où les anciens reviennent. Mais chez les pros, on ne le fait pas autant, parce que les gars sont échangés dans tellement d’équipes différentes, et que c’est la NBA. C’est pourquoi ça m’a fait chaud au cœur de recevoir ce mail ».

Rajon Rondo était tout ému à l’occasion de son retour sur les terres des Celtics, dans le flambant neuf Auerbach Center, répondant à une invitation de Joe Mazzulla à venir partager son expérience avec son groupe. D’autres ont déjà répondu à l’appel, comme Satch Sanders, Sam Vincent, Antoine Walker et Eddie House, tandis que Paul Pierce a pour sa part passé une semaine entière avec l’équipe, la première du « training camp ».

Cela faisait plus de huit ans qu’il n’avait pas assisté à un entraînement des Celtics. D’un autre côté, Boston reste sa franchise de cœur, où il est resté le plus longtemps en NBA, de 2006 à 2014. Ce retour dans le Massachusetts lui a donc procuré un petit pincement au cœur.

« C’est comme un rendez-vous galant », a-t-il ajouté. « On n’est pas souvent invité à sortir et quand on a son premier rendez-vous, on est tout excité. Ça fait quelque chose de revenir ici, de voir l’Auerbach Center où je n’ai pas eu l’occasion de m’entraîner. Ce sont des installations extraordinaires, sans doute les meilleures parmi les nombreuses équipes dans lesquelles j’ai joué ».

Un échange mutuel

L’ancien chouchou du TD Garden s’est également exprimé sur les chances de l’équipe en place pour cette saison et a naturellement salué la venue de Jrue Holiday au poste de meneur, un joueur qu’il a côtoyé pendant une saison à New Orleans, et avec lequel il a formé une doublette d’exception.

« J’adore l’arrivée de Jrue Holiday », a-t-il déclaré. « C’est l’un de mes coéquipiers préférés en carrière et je suis impatient de voir ce qu’il peut apporter match après match. Sa mentalité, son état d’esprit, son approche professionnelle du jeu et ce qu’il apporte sur le terrain. Il offre beaucoup de garanties, c’est un gars très altruiste et agréable à côtoyer. Mais c’est un gagnant. C’est un compétiteur. Il y a beaucoup de gars qui sont excellents dans ce qu’ils font. Ils ont de grandes chances d’aller au bout ».

De retour dans son « alma mater » de Kentucky où il finit ses études en communication, Rajon Rondo en a également profité pour prendre des notes auprès de Joe Mazzulla. L’ancien meneur voudrait progressivement se tourner vers une carrière de coach.

« J’ai le coaching en tête pour le futur. Je voulais venir ici cette semaine et apprendre de Joe, acquérir autant de connaissances que possible de lui et du reste de l’équipe, et juste apprendre en quelque sorte », a-t-il poursuivi. « Je ne veux pas me présenter comme le type qui sait tout, mais je vais aider autant que possible. Je vais laisser les choses se faire naturellement. Rien n’est prédéterminé. Je ne sais pas exactement ce que je vais dire à ces gars. S’ils veulent mon avis, je suis prêt à leur donner ».