Justise Winslow va tenter de relancer sa carrière en… G-League

À 27 ans seulement, Justise Winslow semble déjà « has-been », et comme d’autres vétérans, il n’a rien trouvé cet été. Pas question pour lui d’aller en Europe ou en Chine, et l’ancien arrière/ailier du Heat et des Blazers a accepté une « invitation » des Raptors. Un contrat de type « Exhibit 10 » qui va lui permettre de jouer avec les Raptors 905, l’équipe de G-League de la franchise canadienne.

Selon Sportsnet, et même s’il n’a pas trop le choix, son souhait est de repartir de zéro. Il retrouve la forme et ses sensations en G-League, avec l’ambition de taper dans l’oeil des scouts NBA. Certaines formations ont encore des places dans leurs effectifs, et il y aura des contrats de 10 jours à récupérer au début de l’année prochaine.

À Portland, Justise Winslow avait vécu une nouvelle saison compliquée avec une entorse à la cheville contractée en décembre, qui avait contraint les médecins à pratiquer une procédure compliquée, avec un prélèvement de moelle osseuse. C’était censé permettre une guérison plus rapide, mais on ne l’a jamais vu sur les terrains en 2023.

Justise Winslow Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIA 78 29 42.2 27.6 68.4 1.0 4.1 5.2 1.5 2.4 0.9 1.2 0.3 6.4 2016-17 MIA 18 35 35.6 20.0 61.7 1.3 3.9 5.2 3.7 2.9 1.5 1.8 0.3 10.9 2017-18 MIA 68 25 42.4 38.0 63.5 0.9 4.5 5.4 2.2 2.1 0.8 1.1 0.5 7.8 2018-19 MIA 66 30 43.3 37.5 62.8 1.0 4.4 5.4 4.3 2.7 1.1 2.2 0.3 12.6 2019-20 MIA 11 32 38.8 22.2 66.7 1.5 5.2 6.6 4.0 3.5 0.6 2.2 0.5 11.3 2020-21 MEM 26 20 35.2 18.5 57.1 0.7 3.9 4.5 1.9 1.8 0.6 1.4 0.5 6.9 2021-22 * All Teams 48 16 42.8 22.7 59.1 1.0 3.2 4.2 1.8 1.4 0.7 1.0 0.5 5.7 2021-22 * LAC 37 13 44.7 17.2 61.0 0.8 2.8 3.6 1.4 1.2 0.6 1.0 0.5 4.2 2021-22 * POR 11 27 40.5 27.0 56.0 1.8 4.5 6.3 2.9 1.9 1.3 1.1 0.6 10.7 2022-23 POR 29 27 40.9 31.1 71.4 1.7 3.3 5.0 3.4 3.1 1.0 1.5 0.4 6.8 Total 344 26 41.2 31.5 63.8 1.1 4.1 5.1 2.6 2.3 0.9 1.5 0.4 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.