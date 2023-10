D’après CJ McCollum, Zion Williamson « a beaucoup mûri »

À La Nouvelle-Orléans, on assure que Zion Williamson a changé dans son approche. L’ailier fort, plombé par les blessures depuis son arrivée en NBA, serait désormais beaucoup plus sérieux.

C’est ce qu’affirmait David Griffin, le patron sportif du club, et CJ McCollum confirme les propos de son dirigeant.

« J’ai l’impression qu’il a beaucoup mûri. J’ai l’impression qu’il comprend ce qu’on attend de lui et ce qu’il doit faire en permanence pour pouvoir jouer », explique l’ancien Blazer au New York Post. « Je pense qu’il comprend à quel point il peut être bon lorsqu’il fait les petites choses. Jouer est la chose la plus facile pour lui. C’est un joueur, les lumières sont allumées, il aime briller – et montrer à quel point il est bon dans ce sport. »

Mais c’est dans l’ombre que les grands joueurs font la différence.

« La partie la plus difficile, c’est le quotidien. Il s’est beaucoup amélioré dans ce domaine, ce qui lui permettra d’avoir beaucoup plus de succès – de manière constante – tout au long d’une saison. Le travail quotidien est ce que nous négligeons le plus », continue CJ McCollum. « Le fait de prendre soin de son corps. De se masser les muscles. De s’étirer. Toutes les petites choses que l’on n’a pas vraiment besoin de faire quand on est jeune. Vous n’avez qu’à jouer. Mais en vieillissant, il faut entretenir son corps. Il faut se préparer avant l’entraînement. Il s’agit de faire les ajustements nécessaires. Il a fait des progrès et notre organisation a fait des progrès pour s’assurer que nous faisons les choses de la bonne manière ».

Même sur le plan alimentaire, CJ McCollum assure qu’il voit une différence dans l’approche de son coéquipier.

« Je l’ai remarqué. Il est assis à côté de moi dans le vestiaire et dans l’avion et j’ai vu un effort réel pour faire les choses de la bonne manière, ce qui est positif pour nous tous. » À suivre, donc…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 Total 114 32 60.5 34.3 69.1 2.5 4.4 7.0 3.6 2.1 0.9 2.9 0.6 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.