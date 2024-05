Les Lakers repêchent Quinndary Weatherspoon

Auteur d’une mini-tournée séduisante comme pigiste du Maccabi Ra’anana sur le sol américain malgré un contexte difficile, l’arrière Quinndary Weatherspoon a tapé dans l’oeil des Lakers.

D’après Chris Haynes, Quinndary Weatherspoon a décroché une invitation pour la fin de la présaison. Plus précisément, il va renforcer l’équipe de G-League, et comme ses droits appartenaient aux Santa Cruz Warriors, les Lakers ont lâché deux choix de Draft 2024 en G-League.

Les Californiens ne l’ont pas rencontré durant la préparation mais ils connaissent tout de même le joueur, passé par les Spurs, les Warriors et leurs équipes de G-League respectives. Sur ses deux matchs face à Brooklyn et Cleveland, il a su tirer son épingle du jeu en tournant à 15.5 points et 4.5 passes décisives de moyenne. De quoi convaincre le clan des Lakers de lui donner une chance.

Sera-t-il le 15e et dernier contrat garanti des Lakers ? Cela reste compliqué car les dirigeants préfèrent sans doute conserver une place de libre, en fonction du début de saison et des besoins. Aura-t-il un « two-way contract » ? Compliqué encore puisque les Lakers les ont déjà réservés à Colin Castelton, Alex Fudge, et D’Moi Hodge.