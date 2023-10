Un premier aperçu de la SKX Resagrip signée Skechers

La marque Skechers s’apprête à signer son entrée sur le marché des chaussures dédiées à la pratique du basket avec un gros coup puisqu’elle a choisi Joel Embiid comme ambassadeur.

Dans l’attente de l’officialisation de l’arrivée du pivot des Sixers dans son écurie, Nick DePaula a relayé jeudi les premières images de ce qui devrait être le premier modèle basket estampillé Skechers.

La paire a été baptisée SKX Resagrip et devrait sortir dans le courant de la saison. On distingue une coupe assez haute, de nombreuses superpositions de matériaux pour composer la tige, et une bande de maintien au milieu du pied. Ce premier coloris se présente en blanc, noir et orange avec une petite touche de vert « Volt ».

Les infos concernant la composition de cette SKX Resagrip, sa date de sortie et son prix devraient rapidement être communiquées. Une chose est sûre, il y aura plusieurs modèles puisque Julius Randle, également signé par la marque, portait mercredi face aux Celtics un modèle à tige basse, différent de cette SKX Resagrip.