Jordan Poole veut devenir un joueur capital

Auteur d’une performance marquante sur les planches new-yorkaises du Garden, avec 41 points dont 29 en première mi-temps, Jordan Poole a signalé son arrivée chez les Wizards.

Longtemps petit frère (un peu incontrôlable) de la famille chez les Warriors, pris sous son aile par Draymond Green qui sera finalement la cause de son départ après le coup de poing de l’intérieur il y un an, Jordan Poole débarque avec un tout autre costume dans la capitale fédérale.

« Je m’y suis préparé toute ma vie pour ainsi dire »

Plus gros salaire de l’équipe, avec Kyle Kuzma (à deux millions près), l’arrière passé par Michigan va devoir assumer un statut nouveau pour lui. Celui du leader.

« Je m’y suis préparé toute ma vie pour ainsi dire », explique Jordan Poole dans The Ringer. « Je viens d’une franchise où il y avait beaucoup de tout, tout le temps : des médias, des attentes, des rumeurs, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au plus haut niveau. J’ai passé cette classe. Pendant quatre ans, j’ai suivi ce cours et j’ai beaucoup appris. Maintenant, j’ai un nouveau cours, de nouvelles classes, je suis inscrit dans un nouvel établissement. Mais je me sens prêt. »

Gros talent offensif qui a clairement pris de la graine de son séjour prolongé auprès de Stephen Curry en terme de difficulté des tirs tentés, Jordan Poole veut aussi apporter son expérience dans un nouvel environnement.

« Il va falloir un peu de temps mais c’est normal quand on veut construire quelque chose de grand », confirme Jordan Poole. « Mais c’est cool de pouvoir être là au début. On a une chance de réaliser un truc à part. En tant que compétiteur, on aime les défis comme ça. »

« C’est probablement la première fois de ma vie que je vais jouer sans pression »

Pressenti par Kevin Garnett et d’autres observateurs de la Ligue comme un candidat à la « Meilleure Progression » de la saison à venir, façon James Harden quand ce dernier était passé du Thunder aux Rockets, Jordan Poole a en tout cas les coudées franches pour exprimer son talent offensif. Tout en apprenant à devenir un peu plus qu’un simple scoreur. À la création, dans les vestiaires, en donnant l’exemple.

« Je veux simplement être le meilleur possible. J’ai beaucoup pris ça de KD. Très tôt, probablement dès le collège. Je ne me compare pas à lui, son potentiel est différent. Mais je veux optimiser mon potentiel, atteindre mon « max ». Est-ce que je peux jouer plus dur ? Apprendre encore ? Progresser ? Sortir du lot ? Ce sont les questions que je me pose. À travers mon travail, mon sérieux, ma curiosité, mon jeu va encore évoluer. »

À 20 points et 4 passes de moyenne en sortie de banc, plafonné à 30 minutes de jeu l’an passé, Jordan Poole peut espérer faire encore mieux et pourquoi pas viser le All-Star Game si les Wizards parviennent à garder le rythme dans le peloton de la conférence Est.

L’arrière de 24 ans avait déjà passé un cap en paraphant son contrat massif à 140 millions de dollars. Désormais loin des Warriors où il a été formé, il va pouvoir aborder la compétition avec un nouveau regard.

« Je joue au plus haut niveau dans le sport que j’adore, ma famille est à l’abri, mon héritage est assuré avec une bague… » conclut-il. « C’est probablement la première fois de ma vie que je vais jouer sans pression. C’est comme ça que je le conçois. J’ai une bonne opportunité devant moi, une très belle opportunité même ! »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 Total 266 26 42.1 33.9 87.8 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.1 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.