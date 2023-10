Le League Pass gratuit pendant une semaine pour la reprise de la NBA

Comme chaque année, la NBA propose une semaine de gratuité (sans engagement) de son League Pass pour la reprise de la saison. L’offre est déjà disponible, mais on conseille évidemment d’attendre le 24 octobre pour en profiter, puisque ça permet de profiter de sept jours gratuits à partir du début de la saison régulière.

Au menu, l’Opening Night avec Nuggets – Lakers et Warriors – Suns. La suite de la semaine ? Spurs – Mavericks et Knicks – Celtics le 25 octobre ; Bucks – Sixers et Lakers – Suns le 26 octobre ou encore Celtics – Heat, Spurs – Rockets et Kings – Warriors le 27 octobre.

La NBA nous gâte jusqu’à la fin du mois d’octobre, et une fois que la semaine de gratuité est écoulée, on rappelle que le League Pass est disponible en trois formules :

une version Classique à 119,99 euros l’année ou 17,99 euros par mois ; une version Premium, à 164,99 euros ou 23,99 euros par mois. Les différences ? L’accès à trois écrans simultanés et la suppression des publicités. une version Equipe à 114,99 euros ou 16,99 euros. Cela permet de suivre les matches d’une seule équipe, comme les Spurs de Victor Wembanyama cette année.



Profiter de l’essai gratuit du League Pass