Les clients Revolut privilégiés pour la vente des places pour le NBA Paris Game

La NBA a signé un partenariat avec la banque en ligne Revolut, et ce n’est pas anodin puisque les clients de cette banque pourront accéder à une prévente exclusive et limitée de places à partir du 6 novembre pour le NBA Paris Game qui opposera les Nets au Cavaliers à l’Accor Arena le 11 janvier prochain.

Le 6 novembre, c’est 72 heures avant la vente publique qui débutera le 9 novembre. Quand on se souvient du casse-tête pour avoir des places, c’est un privilège non négligeable.

1 000 places réservées aux clients Revolut

Mais à regarder les conditions de vente disponibles sur la page d’inscription, ce n’est pas non plus un passe-droit. D’abord, les places réservées aux clients Revolut sont limitées (1 000 selon la NBA), et la banque précise bien que c’est « sous réserve de disponibilité des billets et sur la base du premier arrivé, premier servi ». Ensuite, pour les clients Revolut existants, il faut impérativement disposer d’un abonnement Revolut Ultra ou Metal actif avant le 5 novembre. Ce sont les plus chers, à 13,99 euros et 45 euros par mois.

Pour les nouveaux clients, pas d’exigence particulière, si ce n’est qu’il faut créer son compte entre le 16 octobre et le 5 novembre. Mais ça ne garantit pas d’avoir des places puisque leur nombre est limité…