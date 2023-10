Victor Wembanyama absent face aux Rockets

Pas de derby texan ce soir pour Victor Wembanyama puisque les Spurs ont annoncé que le pivot français ne serait pas en tenue pour affronter les Rockets. Dommage car l’adversaire était intéressant, et on aurait aimé le voir face à Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. Ce ne sera que partie remise puisque les deux équipes se retrouvent dès mercredi, toujours au Frost Bank Center.

« Wemby » n’est pas le seul Spur laissé au repos puisque Devin Vassell et Tre Jones resteront sur le banc. San Antonio va donc défier Houston sans trois titulaires. En revanche, Keldon Johnson devrait effectuer sa rentrée ce soir, et Gregg Popovich devra sans doute attendre mercredi, et la deuxième manche face aux Rockets, pour aligner son cinq type.

Keldon Johnson impatient de jouer avec « Vic »

« C’est ce qui m’importe le plus » a réagi Devin Vassell à propos de ce cinq de départ. « C’est d’essayer de voir quelle sera notre composition et comment tout le monde va jouer les uns avec les autres. J’ai hâte d’y être. »

Pour Keldon Johnson, c’est plutôt l’impatience d’évoluer avec Victor Wembanyama, et de profiter de l’ambiance. « Cela se traduit clairement dans le jeu, avec le public qui est enthousiaste et qui prend du plaisir. J’ai hâte d’être sur le terrain avec Vic, de prendre du plaisir et de gagner des matches ».

Après cette double confrontation face aux Rockets, les Spurs termineront leur présaison avec un déplacement chez les Warriors.