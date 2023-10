Les Sixers se font aux nouvelles méthodes de Nick Nurse

Après les Raptors, Nick Nurse s’est lancé dans une nouvelle aventure aux Sixers. Arrivé dans des conditions compliquées avec notamment le cas James Harden à gérer, le technicien a profité du début du camp d’entraînement pour revenir aux fondamentaux et instiller sa patte, afin de faire monter son nouveau groupe en régime.

Pour l’instant, le coach s’est dit satisfait des avancées effectuées, même s’il reste encore beaucoup à travailler. Le match de ce soir devrait par exemple être le théâtre de la grande première de Joel Embiid pour lancer sa saison 2023/24, tandis que d’autres, comme Furkan Korkmaz, devraient encore patienter avant de revoir le parquet.

DJ Ghost pour booster l’entraînement

Proche de revenir au jeu, le sniper turc s’est exprimé sur les spécificités de son nouveau coach. Il a ainsi été invité à le comparer aux méthodes de Doc Rivers, qui était visiblement un peu plus souple au quotidien au niveau des entraînements. Avec Nick Nurse, le mot intensité aurait ainsi repris tout son sens.

« C’est un peu comme si l’entraînement continuait toujours. On n’arrête pas vraiment l’entraînement. Chaque fois que nous avons terminé un exercice, nous passons au suivant, puis au suivant. On ne se promène pas en buvant de l’eau sur la ligne de touche. On est juste prêt à y aller », a-t-il expliqué.

Furkan Korkmaz a également noté la présence de DJ Ghost, le DJ officiel des Sixers, qui envoie de la musique pour booster les joueurs, et qui les félicite via des effets sonores.

« Quand vous arrivez, c’est juste l’heure de l’entraînement, et on est prêt à y aller. Beaucoup de choses changent quand vous voyez que DJ Ghost est là. Je pense que ce sera très positif pour nous (…). C’est bien, mais je vais dire à Ghost de mettre de la musique turque pour me motiver moi aussi ! ».

Beaucoup d’éléments à intégrer en peu de temps

Comme l’avait décrit Danny Green, prêt à agir en « traducteur » auprès des Sixers, lui qui a déjà évolué sous les ordres de Nick Nurse à Toronto, le nouvel homme fort de Philly est un « esprit libre » qui sait « sortir des sentiers battus », et n’hésite donc pas à innover.

Les principes de jeu et les terminologies étant à revoir pour tout le groupe, la présence de Danny Green en relais est plus que bénéfique, afin d’aider tout le monde à avancer au même rythme.

« Il connaît Nick Nurse, il sait qui il est, il connaît son style. Donc il peut dire aux gars ce que le coach veut sans avoir à le lui demander », a précisé Tyrese Maxey.

En ce sens, le « training camp » est peut-être plus intense à Philly qu’ailleurs au regard de toutes les nouveautés à assimiler pour les joueurs, comme l’a rappelé De’Anthony Melton.

« C’est vrai que chaque système est différent et que c’est parfois difficile à assimiler, mais il s’agit d’un nouveau coach, d’un nouveau staff, alors il faut aussi mettre en place ce genre de choses. Ce n’est pas sorcier et nous nous contentons d’aller sur le terrain, de nous amuser et de jouer dur ».

Les Sixers ont encore une petite dizaine de jours afin de monter en puissance en vue du premier match de saison régulière. Ce sera le 26 octobre sur le parquet des Bucks du tandem Lillard-Antetokounmpo.