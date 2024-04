Tyler Herro se déchaîne sur les Grizzlies

Quelques jours après avoir envoyé son équipe C à San Antonio, le Heat retrouvait une grande partie de son effectif pour la venue des Grizzlies, et un joueur a crevé l’écran. C’est Tyler Herro, lui qui a failli faire ses valises aux Blazers cet été. Déchaîné, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA inscrit 30 points, dont 21 en première mi-temps, dans la victoire de Miami (132-124).

« Il est tellement doué, avec et sans ballon », souligne Erik Spoelstra. « Sa lecture du jeu s’améliore d’année en année. Et il était tellement impatient d’être sur le terrain. Il rend notre attaque tellement plus dynamique, et ce soir en a été un bon exemple. »

Une saison « pour prendre du plaisir »

En l’absence de Jimmy Butler, Tyler Herro était la première option en attaque et il s’est même transformé en « playmaker » avec 6 passes décisives, et une agressivité remarquable. À chaque prise de balle, il y avait la volonté de faire mal à la défense, et son duel avec Desmond Bane avait des allures de saison régulière.

« Je suis toujours ambitieux et motivé » réagit-il à propos de son carton. « Je ne parlerais pas de revanche ou de rebond… C’est juste une année pour être moi-même et prendre du plaisir dans ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au basket-ball ! » L’occasion aussi de découvrir son nouveau look avec ce bandeau qui lui donne des allures de Kevin Huerter.

Adebayo domine Jackson Jr

À ses côtés, Bam Adebayo est aussi son meilleur niveau avec 26 points, 6 rebonds et 4 contres, et il gagne son duel avec Jaren Jackson Jr, le meilleur défenseur de la saison passée. Sa complicité avec Tyler Herro est évidente, et le duo a pris 15 des ses 16 premiers tirs de Miami !

« Les plus grands joueurs veulent se mesurer aux joueurs les plus respectés » poursuit Erik Spoelstra. « Bam fait les bonnes lectures et s’affirme de plus en plus, quel que soit l’adversaire. Son agressivité était très bonne ce soir ».

Pour mener le jeu, Kyle Lowry, dont l’expérience et la justesse seront encore précieuses cette saison. Le champion NBA 2019 termine la rencontre avec 5 points, 5 rebonds et 9 passes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.