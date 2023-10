La Jordan Zion 3 enfin disponible en France

Le suspense est enfin terminée, la Jordan Zion 3 est là ! Comme entre la première et la seconde, la troisième chaussure signature de Zion Williamson adopte un design renouvelé.

Le modèle a voulu mettre l’accent sur trois principes : le contrôle, la sensation sur le terrain et la protection contre les impacts. Plus fine, et plus basse, cette 3e version s’est cette fois dotée d’une tige recouverte de TPU. On distingue également la présence de la mousse Formula 23 au niveau de la semelle.

Ce premier coloris arbore un vert turquoise pâle contrasté par des touches dégradées allant du bleu nuit jusqu’au rouge. Le Jumpman apparaît en bleu foncé sur la languette, tout comme le logo « Zion » sur le talon.

La Jordan Zion 3 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.