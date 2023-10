Maxi Kleber prêt à affronter la concurrence

Voilà trois ans que Maxi Kleber n’a plus dépassé les 60 matchs de saison régulière. La dernière a été la pire des trois avec une blessure à aux ischio-jambiers qui a nécessité une opération en décembre et l’a maintenu éloigné des terrains pendant de longs mois.

Annoncé forfait jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023, l’intérieur allemand a toutefois pu revenir en fin d’exercice, et l’été lui a toutefois permis de retrouver sa meilleure condition. D’autant qu’il n’a pas participé au sacre mondial de l’Allemagne, resté en retrait après les accusations de Dennis Schroder.

« Je voulais m’assurer que j’étais en bonne santé », a-t-il déclaré. « Ce n’était évidemment pas le cas l’année dernière et c’était très frustrant de ne pas pouvoir jouer avec l’équipe. L’objectif de l’été était donc d’augmenter progressivement les séances d’entraînement afin d’être prêt pour la longue saison NBA ».

Une place à se (re)faire dans la rotation

Sur les trois premiers matchs de présaison disputés (et perdus) par les Mavs, Maxi Kleber n’a pas encore dépassé les 15 minutes de temps de jeu. C’est le début d’un long parcours pour Dallas qui se sait attendu à la reprise, notamment par ses fans après le fiasco de la fin de saison dernière, où les Mavs n’ont même pas vu le play-in.

« Il est évident qu’il y a une certaine pression sur les épaules, car l’année dernière a été très décevante. Mais nous voulons tourner la page. Nous avons beaucoup à prouver et à rattraper », a-t-il ajouté. « Ce ne sera pas facile. La ligue est vraiment compétitive et compte beaucoup de bonnes équipes. Mais nous croyons en nous-mêmes et nous voulons rattraper ce qui s’est passé l’année dernière ».

Pour repartir sur une nouvelle dynamique, la franchise texane a prolongé Kyrie Irving mais a aussi remodelé son secteur intérieur. Un nouveau dispositif qui apportera plus de garanties à la formation de Jason Kidd en défense, d’après Maxi Kleber.

« Nous avons beaucoup de gars qui peuvent très bien défendre en isolation », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que nous ayons perdu quoi que ce soit sur le plan offensif, et pour ce qui est de la défense, je pense que nous avons fait des progrès ».

Une concurrence de qualité

La question de sa place dans ce nouveau roster reste entière après trois matchs de présaison. Avec les arrivées de Grant Williams, Richaun Holmes et l’éclosion attendue du rookie Dereck Lively II, la concurrence sera rude. Mais l’Allemand a les capacités et le profil pour se trouver une place dans la rotation de J-Kidd.

« Il est évident que l’arrivée de nouveaux joueurs est toujours un défi. Mais il y a aussi beaucoup de gars expérimentés qui sont là et qui peuvent les aider. Grant (Williams) a prouvé qu’il était un joueur très précieux. J’ai regardé Dereck Lively II s’entraîner ces dernières semaines, et sa capacité à finir près du cercle et à poser de bons écrans – il comprend vraiment bien le jeu. Et Richaun Holmes, lui aussi, apporte beaucoup d’expérience ».

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.3 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.8 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.7 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 6.0 Total 363 23 44.7 35.8 78.7 1.2 3.5 4.7 1.1 2.1 0.4 0.7 0.9 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.