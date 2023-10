Pour renforcer les liens avec les Delaware Blue Coats, leur franchise de G-League, les Sixers avaient décidé samedi d’effectuer leur « scrimmage » en public au Chase Fieldhouse, situé à Wilmington dans le Delaware. Au programme, un entraînement, la présentation des recrues, et donc le traditionnel match d’entraînement entre les Bleus et les Blancs.

La question était de savoir si James Harden allait y prendre part puisqu’il n’a toujours pas joué en présaison. Les spectateurs présents y ont cru puisque l’arrière All-Star était présent en début de séance, et puis il a disparu ! Interrogé sur cette absence, Nick Nurse n’a pas franchement répondu.

James Harden est fan de Nick Nurse

« J’avais dit à tout le monde vendredi que nous allions procéder à un entraînement normal avant le scrimmage. Comme vous pouvez le voir, j’ai maintenu les vétérans à l’écart du match, et ça me va » a-t-il éludé.

C’est vrai que les « vétérans » n’ont pas participé au « scrimmage », et il s’agit de Tobias Harris, Joel Embiid, P.J. Tucker, Patrick Beverley et Danny Green. Sauf qu’ils sont restés sur le banc, et qu’ils ont même coaché leurs coéquipiers. Sans surprise, Pat Beverley a fait le show. P.J. Tucker aussi.

Mais James Harden n’était pas avec eux, et personne ne l’a revu. A priori, il n’a rien contre Nick Nurse, et c’est toujours un moyen pour lui de protester contre la direction.

« Cela se passe très bien avec Nick », avait confié Harden vendredi. « Nick est très souple. C’est un entraîneur de joueurs. Il en a conscience. Je le connais un peu, il était l’entraîneur de l’équipe de G-League à Houston. Il a gagné un titre . Il voit le jeu différemment et je suis fan de lui. Cette année, il y a plus d’espace, plus d’opportunités pour tout le monde, et on est plus imprévisible. »

En tenue face aux Hawks le 20 octobre ?

Quant à savoir si on le verra en tenue, envisage toujours de jouer le dernier match de présaison face aux Hawks. Ce sera le 20 octobre.

« Je suis encore en train de monter en puissance », a-t-il déclaré. « J’essaie toujours de me mettre dans les meilleures conditions. Je me sens très, très bien, mais il y a un autre niveau que je sens que je peux atteindre et que je vais atteindre. Je pense qu’il y a encore un match de pré-saison après celui de lundi. Je vais donc passer à la vitesse supérieure et essayer de jouer le dernier match pour me mettre en situation de match. »