Torrey Craig a conquis tout le monde aux Bulls

Les Bulls, qui ne manquent pas de talent, ont trop souvent manqué de caractère la saison dernière. Cette mentalité de soldat qui permet de ne pas couler quand les choses ne vont pas bien. La signature estivale de Torrey Craig est une première réponse pour tenter de résoudre ce problème.

L’ailier arrive à Chicago avec ses 75 matches de playoffs, son profil de solide défenseur et, il l’a dit, son envie d’insuffler du « mordant » à sa nouvelle équipe.

« Je cherchais des équipes qui pourraient utiliser au mieux ce que je fais, où je pourrais avoir le plus d’impact sur les matches », raconte l’ancien de Phoenix, en parlant de la « free agency », pour NBC Sports. « Chicago était une des formations qui correspondait à mes attentes. L’année dernière, ils ont perdu beaucoup de matches serrés, et dans la plupart des matches qu’ils ont perdus, il leur manquait juste un peu de force physique et mentale, un peu de leadership. Je viens ici pour tenter d’apporter cela. Je vais rester moi-même, sans en faire trop. »



« Il a changé ma vie »

Torrey Craig fait aussi d’une pierre deux coups en retrouvant Arturas Karnisovas. Le vice-président des Bulls était l’assistant GM des Nuggets quand Craig y a entamé sa carrière en NBA.

« Il a changé ma vie », assure-t-il. « Ils m’ont signé et Michael Malone m’a fait jouer. Avec ce two-way contract, on m’a mis le pied à l’étrier. Le coach m’a donné une chance et quand il a vu mon impact, que je pouvais aider à gagner, je suis resté dans la rotation. Ça a lancé ma carrière. Avec Karnisovas, on a gagné beaucoup de matches ensemble. »

L’ancien joueur de Denver fait déjà l’unanimité dans l’Illinois.

« C’est un véritable professionnel, qui a joué dans de fortes équipes. Il pense aux autres et c’est un gros défenseur. On est heureux de l’avoir avec nous », lance Zach LaVine. « Il est incroyable », poursuit Billy Donovan. « Il a des qualités précieuses, qui s’adaptent partout. Il se sacrifie pour rendre le groupe meilleur et toute équipe a besoin de ça. »

Torrey Craig Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 39 16 45.3 29.3 62.9 1.0 2.2 3.3 0.6 1.6 0.3 0.5 0.4 4.2 2018-19 DEN 75 20 44.2 32.4 70.0 1.2 2.3 3.5 1.0 2.3 0.5 0.6 0.6 5.7 2019-20 DEN 58 19 46.1 32.6 61.1 1.1 2.2 3.3 0.8 2.3 0.4 0.4 0.6 5.4 2020-21 * All Teams 50 16 48.0 36.8 77.3 1.1 2.8 3.9 1.0 1.7 0.6 0.5 0.5 5.5 2020-21 * PHX 32 19 50.3 36.9 80.0 1.4 3.4 4.8 1.0 1.8 0.6 0.6 0.6 7.2 2020-21 * MIL 18 11 39.1 36.4 50.0 0.7 1.7 2.4 0.9 1.3 0.5 0.3 0.4 2.5 2021-22 * All Teams 78 21 45.4 32.9 75.0 1.1 2.9 4.0 1.2 1.9 0.6 0.9 0.5 6.6 2021-22 * IND 51 20 45.6 33.3 77.1 1.2 2.7 3.8 1.1 1.9 0.5 0.8 0.4 6.5 2021-22 * PHX 27 21 45.0 32.3 70.6 1.0 3.3 4.3 1.2 2.1 0.8 1.0 0.6 6.9 2022-23 PHX 79 25 45.6 39.5 71.1 1.8 3.6 5.4 1.5 2.3 0.6 0.9 0.8 7.4 Total 379 20 45.6 34.7 69.6 1.3 2.7 4.0 1.1 2.1 0.5 0.7 0.6 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.