Salah Mejri ne croit pas au duo Luka Doncic – Kyrie Irving

Proche de Luka Doncic, avec lequel il a joué au Real Madrid, puis aux Dallas Mavericks, Salah Mejri est un grand fan du Slovène, qu’il considère comme un ami… mais aussi comme le « meilleur basketteur du monde ».

« J’essaie de regarder tous les matchs de Dallas » explique à El Mundo Deportivo le Tunisien, sur celui qui avait demandé à s’asseoir à côté de lui dans le vestiaire texan. « Les Mavs doivent trouver l’origine du problème car, pour moi, ils ont le meilleur joueur du monde avec Luka. Et il doit gagner. Le minimum, pour lui, c’est d’atteindre la finale de conférence, à défaut de remporter le titre.

Salah Mejri raconte d’ailleurs que Luka Doncic, qui arrivait en NBA après avoir tout gagné en Europe avec le Real Madrid, a eu du mal à se faire aux nombreuses défaites de sa saison rookie (33 victoires – 49 défaites).

« À mon avis, associer Luka et Kyrie est un peu étrange. Ils ont tous les deux besoin du ballon, et on ne peut pas avoir deux ballons sur le terrain »

« Quand nous perdions beaucoup, il n’était pas content. Il venait de tout gagner avec Madrid (champion d’Espagne et de l’Euroleague, avec les trophées de MVP dans les deux championnats et lors du Final Four), il était habitué aux victoires. C’était difficile pour lui de comprendre que les défaites arrivent plus souvent en NBA, surtout au début. »

Malheureusement pour Luka Doncic, Dallas a goûté de nouveau aux nombreuses défaites l’an passé, après avoir pourtant atteint la finale de conférence juste avant. Et l’arrivée de Kyrie Irving lors de la « trade deadline » fut un échec lors de la fin de saison, même si les Mavericks pensent que c’était le « supporting cast » qui était le problème.

De son côté, Salah Mejri a toutefois bien du mal à imaginer ce duo réussir.

« À mon avis, associer Luka et Kyrie est un peu étrange. Ils ont tous les deux besoin du ballon, et on ne peut pas avoir deux ballons sur le terrain. Ils sont tous les deux trop bons avec le ballon pour jouer sans. Certains se souviennent qu’Irving jouait à côté de LeBron James, mais c’est justement LeBron qui pouvait jouer sans le ballon. Vous ne pouvez pas enlever le ballon à Luka, il ne serait pas lui-même. Je pense que c’est un peu la même chose avec Irving. Il sera intéressant de voir quelle solution Jason Kidd va trouver » conclut le retraité…