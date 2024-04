Domantas Sabonis très heureux de retrouver Chris Duarte

Cette saison, il y aura un petit goût d’Indiana du côté de Sacramento. Avec Domantas Sabonis évidemment, désormais bien installé chez les Kings, mais aussi avec l’arrivée de Chris Duarte. Les deux joueurs ont évolué ensemble chez les Pacers et ces retrouvailles plaisent énormément au Lituanien.

« Quel est le joueur qui m’enthousiasme le plus ? Chris Duarte », répond Domantas Sabonis à NBC Sports. « J’ai fait une bonne saison avec lui quand il était rookie, à Indiana. Il n’a pas beaucoup joué la saison passée à cause d’une blessure, mais c’est un joueur qui peut aider. Je pense que, si on lui en donne l’occasion, il va ouvrir les yeux de beaucoup de monde. »

La première saison de l’arrière/ailier fut en effet très intéressante, avec 13.1 points de moyenne. La seconde, écourtée et plombée par les pépins physiques, s’est mal passée. Il peut rebondir en Californie.

« Il est calme, il garde toujours le contrôle, c’est dingue », poursuit le All-Star. « Pour un joueur qui marque comme lui, il n’en fait jamais trop. Il n’a pas peur des grands moments. Il a mis beaucoup de paniers au buzzer. C’est un joueur qui peut apporter des points, et même si on en a déjà beaucoup, ça ne fait jamais de mal. »

Son premier match de présaison contre Toronto fut raté, avec seulement 4 points à 2/9, mais comme il le rappelle, il n’avait plus joué depuis « 209 jours ». Face aux Lakers, il a montré un autre visage avec 10 points à 4/4 au tir.

« C’est en défense que j’ai l’impression que l’équipe a besoin d’aide », livre-t-il. « Je trouve qu’il a été très bon en défense, sur pick-and-roll », commentait Mike Brown après le match face à Los Angeles. « Il a réalisé un très bel effort défensif et a évolué à haut niveau. »

Chris Duarte Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 IND 55 28 43.2 36.9 80.4 0.8 3.4 4.1 2.1 1.7 1.0 1.6 0.2 13.1 2022-23 IND 46 20 36.9 31.6 84.7 0.4 2.1 2.5 1.4 1.4 0.5 0.9 0.2 7.9 2023-24 SAC 59 12 38.1 34.6 78.8 0.4 1.4 1.8 0.8 1.4 0.5 0.4 0.1 3.9 Total 160 20 40.5 34.7 81.6 0.5 2.3 2.8 1.4 1.5 0.7 1.0 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.