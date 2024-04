Pourquoi Monty Williams mise beaucoup sur le jeune Jalen Duren

Jalen Duren, Marvin Bagley, James Wiseman… En débarquant à Detroit, Monty Williams n’a pas tardé à se rendre compte du potentiel de sa nouvelle raquette. Et l’ancien coach des Suns n’a pas non plus tardé à trancher : le premier sera le titulaire quand les deux autres devront batailler pour le rôle de numéro 2.

L’explication ? « Il s’agit d’une combinaison de facteurs. Les qualités techniques, l’adéquation avec certains gars sur le terrain qui peuvent être titulaires, les échanges avec tout le monde ici, en particulier avec Troy (Weaver, le GM). Et puis vous regardez simplement les chiffres, la production », énumère le coach.

S’il shootait et scorait moins que ses deux homologues, le rookie, alors joueur le plus jeune de la ligue, a tout de même terminé meilleur rebondeur et contreur de son équipe l’an passé. On peut s’attendre cette saison à ce qu’il tourne en double-double de moyenne. Car cet été, le joueur de 19 ans n’a pas chômé.

Il était le plus jeune joueur invité au camp estival de « Team USA » pour la préparation de la Coupe du monde. Cade Cunningham et lui faisaient partie de la « Select Team » qui a donné du fil à retordre à l’équipe première. Une expérience évidemment bénéfique pour lui. « J’ai énormément confiance en mon jeu. Le fait de montrer que je me développe comme joueur a été énorme pour moi », confie le pivot qui se dit prêt à jouer poste 4.

Le laisser remonter le terrain, ballon en main

« Cette expérience lui a donné confiance en lui, et elle lui a aussi permis de se rendre compte de ce que les autres pensent de lui. Parfois, cela peut vous amener à un autre niveau dans votre jeu. Vous commencez à croire que vous avez votre place ici. Vous commencez à regarder les autres dans le gymnase en vous disant : ‘OK, j’arrive’ », complète son nouveau coach, persuadé que cette expérience va contribuer à sa volonté de travailler plus dur.

Convaincu par le travail de conditionnement physique de son joueur, Monty Williams espère le voir passer un cap sur le plan technique. « Dans certains aspects, il est différent par rapport à d’autres intérieurs. Je ne veux pas citer de noms de joueurs actuels ou passés auxquels il me fait penser parce que je pense qu’il est unique. Mais il a une combinaison de certaines qualités que beaucoup d’intérieurs n’ont pas », juge le technicien.

Celui-ci fait ici référence au toucher de Jalen Duren, ses qualités de passe, ses transmissions sur le main-à-main. Le sien « est assez avancé pour un jeune joueur. Il sait comment en sortir, lâcher la balle et faire l’écran, c’est quelque chose qui prend quelques années aux jeunes pour comprendre comment le faire de manière cohérente. »

Monty Williams se demande même parfois d’où lui viennent des qualités dignes d’un arrière : « On va essayer certaines choses, lui donner la balle tout terrain et le laisser prendre des rebonds en disant à tout le monde de lui faire de la place parce qu’il en est capable. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 25 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29 61.9 0.0 79.0 3.2 8.5 11.6 2.4 3.2 0.5 2.1 0.8 13.8 Total 128 27 63.1 0.0 70.7 3.3 6.9 10.2 1.7 2.9 0.6 1.7 0.8 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.