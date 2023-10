Dans l’incertitude, Emoni Bates profite de chaque minute

Ne pas jouer pendant trois quart-temps ne l’a pas dérangé. À peine deux minutes après son entrée en jeu face au Magic, Emoni Bates a converti un panier primé après un « step-back » contesté.

Ce premier tir converti va libérer le rookie des Cavs, mobilisé pour l’ensemble de ce dernier quart-temps. 12 minutes de jeu et autant de points inscrits avec 4/8 aux tirs, dont 3/6 de loin, et 4 rebonds captés.

« Il peut clairement shooter. Je ne savais pas qu’il pouvait shooter comme ça », s’étonnait récemment Darius Garland dont le coéquipier a marqué derrière l’arc en sortie de dribble donc, mais également en « catch-and-shoot ».

Une envergure intéressante

Lors du précédent match de présaison, face aux Hawks, le joueur de 19 ans avait déjà inscrit 10 points. « Emoni est un talent singulier. Les gens ne se rendent pas compte à quel point son intelligence de jeu est élevée comme créateur. Tout le monde parle toujours de sa capacité à marquer et à créer des tirs, mais il voit très bien le jeu et il fait le bon choix la plupart du temps. Il a fait du bon travail », salue ainsi son coach J.B. Bickerstaff, qui apprécie aussi ses efforts en défense.

« J’ai de l’envergure et j’ai le sentiment de pouvoir utiliser cette longueur sur des arrières plus petits. J’apprends vraiment à bouger mes pieds et à utiliser ma taille. Le coach m’a appris à placer mes mains et tout le reste », rapporte le joueur drafté en 49e position, dont l’envergure lui a valu par le passé des comparaisons avec Kevin Durant.

Malgré l’ensemble des signaux positifs, le « petit frère » de Ja Morant n’a pas la garantie d’intégrer les rotations de son coach en saison régulière. Titulaire d’un « two-way contract », Emoni Bates devrait passer une partie de son temps à l’étage inférieur de la G-League. Parce que Caris LeVert, Georges Niang, Isaac Okoro ou encore Dean Wade sont devant lui…

Saisir chaque opportunité

J.B. Bickerstaff admet que ce sera une « question d’opportunité. J’aimerais qu’il passe beaucoup de temps avec notre groupe parce que je pense qu’il y a beaucoup de gars dans ce vestiaire qui peuvent l’aider à trouver le bon chemin. Je fais évidemment confiance à notre équipe d’entraîneurs […] pour l’aider à se développer et le mettre en situation de réussir. Il s’agit en quelque sorte de tester ses limites. »

Qu’en pense l’ancienne star des lycées ? « Je laisse le soin à l’entraîneur de répondre à cette question. Je n’essaie pas de me mêler de tout cela. Si j’ai l’occasion d’être appelé, ainsi soit-il. Mais pour moi, il s’agit avant tout de m’améliorer et d’aider ces gars pendant que nous sommes ici tous les jours à l’entraînement, en essayant de batailler avec eux et qu’ils bataillent avec moi. On se force mutuellement à nous améliorer. »