Les Rockets affichent leurs progrès en défense

Si les Pelicans et Zion Williamson ont particulièrement inquiété en s’inclinant de 33 points contre Houston, il faut aussi souligner la prestation défensive des Rockets. Les Texans ont livré une partie très solide dans ce domaine, qui est la priorité pour la saison à venir.

Ce qui a frappé, c’est l’énergie et l’intensité déployées par les joueurs d’Ime Udoka. Les Pelicans, même sur les paniers qu’ils ont marqués ou même après plusieurs passes, ont très souvent eu un défenseur sur le dos.

« C’est contagieux et tout le monde se donne. Personne ne veut être le maillon faible. Si on garde cette ténacité, on peut devenir une très bonne équipe défensive », explique Fred VanVleet au Houston Chronicle. « C’est notre état d’esprit pour aborder cette saison : être une équipe qui pose des problèmes en défense », poursuit Jae’Sean Tate. « On a fait des choses sur lesquelles on peut s’appuyer. »

« On veut que ce soit dur de jouer contre nous »

Les chiffres le montrent très bien : 87 points encaissés seulement par les Rockets, 25 ballons perdus pour New Orleans, 18 interceptions pour Houston, une bataille au rebond remportée (46 à 38) et surtout un seul petit point marqué par les hommes de Willie Green en contre-attaque !

« On a joué avec plusieurs combinaisons, et c’est en jouant small-ball qu’on a vraiment fait la différence. Mais même avec les grands, les gars étaient très énergiques », analyse Ime Udoka. « On était physique au rebond, on a volé beaucoup de ballons, qu’on a pu convertir en points, 28 précisément, en contre-attaque. Quant à la transition, on a insisté dessus pendant tout le training camp. Si on peut forcer les équipes à jouer sur demi-terrain, en évitant les paniers faciles en transition, on obtient ce style de résultat, c’est-à-dire encaisser 87 points. »

Les Pelicans étaient certes diminués (Trey Murphy III, Jose Alvadado et Larry Nance Jr. étaient absents) et ce n’est que de la présaison, mais après la victoire contre Indiana, avec seulement 103 points encaissés, c’est une deuxième bonne pierre pour l’édifice en construction des Rockets.

Les joueurs sont impliqués, les rotations sont effectuées, les aides ne sont jamais loin : cette équipe a clairement davantage envie de faire les efforts en défense que les saisons précédentes.

« C’est encourageant. On a mis des schémas en place et voir des stops sur ces actions-là, c’est positif. J’aime notre attention pour les détails, les gars couvrent les arrières des autres et jouent dur », se réjouit Udoka. « La défense, c’est ce qui fait gagner les matches », rappelle Jabari Smith Jr. « On essaie de construire une culture et une identité, on veut que ce soit dur de jouer contre nous. »