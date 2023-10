Jusuf Nurkic n’oubliera jamais les sept années passées à Portland

Pendant que Deandre Ayton a souffert face à son ancienne équipe, Jusuf Nurkic a pour sa part réalisé un retour plutôt réussi. Pour la première fois depuis 2017, il a foulé le parquet du Moda Center en tant qu’adversaire, ce qui n’a pas semblé le perturber.

Auteur de 17 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions en 21 minutes (+/- de +27, le meilleur de l’équipe), l’intérieur bosnien a en plus profité de son retour pour lier l’utile à l’agréable.

« J’adore ça », a-t-il expliqué au sujet de son retour si tôt dans la saison. « C’est une nouvelle opportunité pour moi de récupérer des affaires et je vais en profiter pleinement. C’est une situation totalement différente de celle que j’ai vécue quand j’étais plus jeune (quand il avait été échangé de Denver à Portland). Et j’aime le fait de pouvoir revenir plus souvent voir les gens ici, plutôt que de ne revenir qu’une fois par an si j’avais été à l’Est ».

Comme à la maison

Ce n’est qu’une fois arrivé à Portland qu’il a compris que la page s’était définitivement tournée, lorsque les Suns ont pris leurs quartiers dans un hôtel de la ville. Mais là encore, le pivot a tiré le meilleur parti de la situation en regagnant ses pénates, jusqu’à ce qu’il retrouve le Moda Center… et le vestiaire visiteurs.

« C’est un peu bizarre d’entrer dans The Nines (l’hôtel), ça m’a vraiment marqué la veille du match. C’est un peu bizarre, je ne voulais pas dormir là-bas. J’ai juste dormi dans mon lit la nuit dernière chez moi, donc c’était bien ».

Ce retour a également été l’occasion de dresser le bilan de ses sept ans passés en Oregon, avec de bons moments, et d’autres plus difficiles, mais beaucoup de supers souvenirs dans l’ensemble.

« J’ai profité de chaque seconde. J’ai pleinement profité de mes sept années ici, avec des hauts et des bas, des blessures, des victoires et de tout le reste. Il y a tellement de gens que j’aime ici, l’organisation, la ville. Pour moi, il y aura toujours de l’amour quand je viendrai ici, peu importe ce que les gens pensent », a-t-il poursuivi. « Il y a tellement de souvenirs. Pour être honnête, je ne pourrais pas en choisir un en particulier, mais quand je suis arrivé ici, c’est probablement là que j’ai ressenti la plus grande joie à jouer au basket. Dame, CJ (McCollum), tout ce groupe, Terry (Stotts), c’était vraiment du basket fun ».

Phoenix, un nouveau défi enthousiasmant

Les souvenirs resteront sans amertume au regard de ce qui l’attend désormais en Arizona, où il a été entraîné dans un projet d’envergure désormais guidé par le trio Beal-Booker-Durant.

Forcément, Jusuf Nurkic a hâte de voir ce fameux trio en œuvre en saison régulière pour commencer.

« J’ai l’impression de me retrouver dans une situation encore plus fun pour moi, avec le groupe de gars que nous avons à Phoenix. J’ai hâte d’être en compétition et d’être qui je suis. Je suis là pour apporter mon aide, quelle qu’elle soit ».

Du peu qu’il a vu du nouveau « Big Three » des Suns, le pivot est convaincu qu’il y a de quoi faire cauchemarder pas mal de défenses en NBA dans les semaines à venir.

« C’est irréel, mais en même temps, je sais à quel point nous sommes puissants et que toute l’équipe est composée d’un grand nombre de shooteurs. Pour moi, ce sera facile de jouer et de ne même pas penser à mes tirs. Il suffit de regarder, nous avons marqué 47 points à Detroit dans le premier quart-temps, je me suis dit : ‘Wow, c’est impressionnant’ (…). Personnellement, j’adore ça, mais il me faudra un peu de temps pour me rendre compte que chaque match que nous jouerons se déroulera dans des salles pleines à craquer et que tout le monde voudra les voir à l’oeuvre. Je dois m’adapter à ça. Mais en même temps, j’adore ce que j’ai vu jusqu’à présent ».

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.2 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.3 7.1 10.4 3.2 3.7 1.3 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.7 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.9 13.4 Total 463 24 50.2 29.2 67.1 2.5 6.1 8.6 2.3 3.2 0.9 2.1 1.2 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.