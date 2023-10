Pourquoi la NBA autorise-t-elle Ja Morant à s’entraîner avec les Grizzlies ?

La saison régulière n’a pas encore commencé que le nom de Ja Morant est déjà évoqué, alors que, on le sait, ce dernier est suspendu pour les 25 premiers matches, pour s’être encore une fois affiché avec une arme à feu sur les réseaux sociaux au printemps dernier.

Dans la foulée de l’annonce de cette lourde suspension, le syndicat des joueurs avait regretté que la ligue « exige que certaines conditions non précisées soient remplies avant qu’il puisse revenir ». Ja Morant remplit-il actuellement ces conditions ?

Joe Dumars, le chef des opérations basket de la NBA, a répondu en confirmant la suspension de 25 matches, mais sans être véritablement précis sur les modalités du retour.

« La ligue, le syndicat, Morant et ses agents sont en communication constante et travaillent ensemble sur ce point », explique-t-il à The Athletic. « Tout le monde collabore pour s’assurer que ce gamin effectue une transition en douceur, quand il faudra qu’il revienne. On ne peut pas discuter publiquement de ce genre de choses, on ne peut pas dévoiler les coulisses, mais ça se passe. »

En revanche, la NBA a autorisé le meneur de jeu des Grizzlies à s’entraîner et voyager avec ses coéquipiers et Joe Dumars peut alors justifier ce choix, qu’il juge important.

« Je pense que la pire des choses serait de l’exclure complètement de son équipe », analyse le dirigeant. « Pour qu’il puisse continuer de grandir, il doit continuer de s’entraîner au quotidien avec son équipe, être entouré et participer aux réunions du groupe. Cela va, je pense, l’aider dans sa progression personnelle. Il a besoin d’être dans cet environnement. Je n’aimerais pas qu’il soit obligé d’aller dans un gymnase quelque part juste pour essayer de rester en forme, parce qu’on ne l’a pas autorisé à s’entraîner et qu’il soit complètement isolé des autres. Ce ne serait pas une situation optimale à offrir à un jeune de 24 ans qui essaie de s’en sortir. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.