Jordan Poole prend Bilal Coulibaly sous son aile

« Merci la famille !! », lâchait Bilal Coulibaly fin juillet sur X/Twitter alors que les Wizards venaient de lui souhaiter son anniversaire. La « famille » en question a bien adopté le Français de 19 ans, arrivé à Washington après avoir été sélectionné à la 7e position de la dernière Draft.

« Tout le monde est là, prend soin de moi. Chaque jour, il y a un gars qui m’envoie un message pour voir si j’ai besoin de quelque chose, si tout va bien », décrit l’intéressé dans son interview avec Le Parisien. L’un de ses coéquipiers semble particulièrement attentif avec lui : Jordan Poole. Celui-ci, dès le soir de la Draft, avait envoyé un message de bienvenue au Français.

Dans le vestiaire, l’ancien joueur des Mets raconte qu’il avait commencé à s’installer « au fond, tranquillement ». Mais l’ancien joueur des Warriors préférait avoir le rookie à ses côtés.

« (Il) a pris ma brochure pour la mettre à côté de lui, je ne suis pas perdant. J’ai toujours une bonne place et en plus, je suis à côté d’un bon gars. Il est ouvert, attentif. Il est là pour aider les autres. Il va me prendre sous son aile », énumère Bilal Coulibaly.

« Un bel avenir » devant lui

Selon ce dernier, l’ancien coéquipier de Stephen Curry, « dès qu’il voit quelque chose qui ne va pas, il me le dit et nous y travaillons tous les deux. Il prend du temps pour moi. Il m’a également demandé de lui apprendre quelques mots en français. »

En retour de cet échange linguistique, l’arrière, attendu comme le leader offensif de l’équipe, va lui apporter de l’expérience. Jordan Poole, cité par The Athletic, prédit pour son rookie « beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de progrès. Mais il a déjà joué en pro. Cela joue un rôle important dans le développement, dans ce qu’on vous enseigne, dans la façon d’aborder le jeu, l’avant-match, l’après-match, la récupération. »

« On lui donne beaucoup d’informations et on peut voir qu’il est très vif. Compte tenu de la quantité d’informations qu’on lui donne et de ce qu’on exige de lui si rapidement, il est super et ne cesse de m’impressionner », complète Corey Kispert, selon qui le fait qu’il soit étranger aurait pu compliquer la donne.

Bilal Coulibaly, qui a par ailleurs reçu le soutien de compatriotes passés par la même franchise, Ian Mahinmi et Kevin Séraphin, semble ainsi bien s’adapter à sa nouvelle vie. « On sait qu’il est de haut niveau, il sait qu’il est de haut niveau. On va continuer à travailler avec lui, il est talentueux. Il est promis à un bel avenir », assure enfin Jordan Poole.