La NBA ouverte à l’idée d’organiser un match à Santiago Bernabéu

La NBA n’aura pas tardé à réagir à la déclaration de Luka Doncic, dont le retour à Madrid pour le match de pré-saison entre les Mavs et son ancienne équipe du Real, a été ternie par sa blessure.

« J’espère jouer un jour à Bernabeu », avait-il répondu au sujet de son lieu rêvé pour disputer un match. « Peut-être que la NBA nous fera revenir à Madrid… ».

C’est donc Mark Tatum, commissionner « adjoint » de la ligue, qui s’est à son tour exprimé sur le sujet. Le bras droit d’Adam Silver a confié que la possibilité d’organiser un match NBA dans l’antre du club de foot du Real Madrid était tout à fait envisageable !

« Si les circonstances s’y prêtent, nous serions ravis d’y jouer », a-t-il lancé. « Le fait qu’il s’agisse d’un grand marché avec une tradition importante, comme la France, où les Jeux olympiques se dérouleront l’année prochaine, compte également. L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont des marchés importants pour nous. Certains d’entre eux sont conditionnés par le fait qu’ils ne disposent pas de ces installations, bien qu’il y ait de nouveaux projets. Mais nous sommes ouverts à l’idée d’organiser des matchs ailleurs ».

Au-delà du rêve de Luka Doncic et peut-être aussi de la volonté de cajoler le public espagnol après l’événement organisé autour du Slovène, Mark Tatum a noté que l’enceinte du Real Madrid venait de connaître un lifting impressionnant, en faisant désormais l’un des stades les plus modernes du monde, en plus d’avoir une capacité de 85 000 places, soit près de cinq fois plus que WiZink Center, où Mavs et Madrilènes se sont affrontés mardi.

« J’ai eu l’occasion de voir le nouveau Bernabéu et c’est incroyable ce qu’ils ont fait. J’ai vu le système avec lequel ils soulèvent et abaissent la pelouse. Ce sera un stade de classe mondiale », a-t-il ajouté.

Des déclarations qui sauront également réconforter Luka Doncic, sans doute déçu de ne pas avoir pu être à 100% pour son retour sur la terre de ses premiers exploits…

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.