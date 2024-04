Totalement adoubé par le patron puisque Giannis Antetokounmpo a déjà fait de lui la première option offensive des Bucks, Damian Lillard découvre au fil des entraînements ses nouveaux coéquipiers et sa nouvelle équipe.

Il rattrape aussi le temps perdu physiquement, après avoir avoué sa grosse fatigue lors des premiers entraînements du « training camp », car il n’avait que très peu de joué cet été. Mais plus que la question de son physique, qui va se régler avec le temps, c’est le jeu qui le frappe le plus pour ses débuts dans le Wisconsin.

« C’est clairement différent car il y a des shooteurs partout sur le parquet« , livre-t-il à The Athletic. « Il y a Malik Beasley, Brook Lopez, Jae Crowder, Khris Middleton. Il y a plus d’espace sur le terrain et plus d’options. Habituellement, les défenses étaient concentrées sur moi, et là, les gars défendent vraiment, mais c’est différent. Parfois, dans ma tête, je me demande si c’est simplement parce qu’on est à l’entraînement ou parce que ce sera comme ça maintenant. »

« La façon dont je sais, dans ma tête, dominer un match, et ma capacité à me surpasser, je n’ai jamais joué avec quelqu’un qui me donnait l’impression de pouvoir également le faire »

Jouer à côté de Giannis Antetokounmpo, ça facilite la vie, c’est une évidence, surtout pour un joueur comme Damian Lillard, qui a été le centre de gravité des Blazers au fil des années. Et encore plus quand un All-Star de ce niveau annonce se mettre en retrait pour faire briller son nouveau coéquipier.

« C’est une des raisons pour lesquelles j’étais excité quand j’ai été échangé. J’ai dit à mon agent que j’étais enthousiaste car, à ce stade de ma carrière, je veux gagner. Et un joueur aussi dominant – deux fois MVP, défenseur de l’année, champion – veut gagner aussi. On est très proche sur ce point-là : être un bon coéquipier, altruiste et faire ce qui est nécessaire pour gagner. Alors l’entendre dire qu’il allait me faire des écrans, c’est me dire qu’il veut que je sois moi-même. Et moi, je ne vais pas venir et dire que je veux prendre tel nombre de shoots. Plus on sera sur la même longueur d’onde à ce sujet, plus on sera dominant collectivement. »

Le meneur de jeu a décrit à nos confrères plusieurs situations, notamment de pick-and-roll, à l’entraînement où le Grec l’a impressionné par sa présence et ses qualités athlétiques.

« C’est différent pour moi, car c’est un cheat code« , compare-t-il. « Je peux jeter la balle en l’air et j’ai quelqu’un qui peut écarter son joueur, sauter, attraper la balle, redescendre en restant équilibré puis, sans dribble ou double pas, dunker sur la tête de son défenseur. Je n’ai jamais joué avec quelqu’un capable de faire ça. Ça change tout. La façon dont je sais, dans ma tête, dominer un match, et ma capacité à me surpasser dans ce que je fais, je n’ai jamais joué avec quelqu’un qui me donnait l’impression de pouvoir également le faire. Il est plus grand et doué que moi, tout simplement, alors voir ça, c’est impressionnant. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.