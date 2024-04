Briller dans un collectif, la mission de Cam Thomas

Attaquant hors pair, Cam Thomas a de nouveau fait étalage de tout son talent lundi soir pour le premier match de présaison des Nets face aux Lakers. Meilleur marqueur de son équipe avec 26 points inscrits en seulement 22 minutes, dont 17 dans le troisième quart-temps, l’arrière de Brooklyn a vite retrouvé ses repères alors qu’il n’a appris que plus tôt dans la journée qu’il allait finalement être dans le cinq majeur.

« J’ai simplement joué. Peu importe ce dont on avait besoin en match, c’est ce que j’allais faire. J’ai fait quelques passes, puis mon côté scoreur a commencé à prendre le dessus. Je lisais simplement le jeu », a glissé celui qui s’était démarqué la saison dernière en alignant trois matchs à 44, 47 et 43 points.

Le souci, c’est que ce côté « showman », à pouvoir prendre feu sur de courtes périodes en attaque, ne l’a pour l’instant mené nulle part. Une séquence est venue le rappeler face aux Lakers lorsqu’il s’est livré à un duel avec Austin Reaves qui a tourné au feu d’artifice.

Cam Thomas a ainsi claqué trois paniers à 3-points coup sur coup sur la tête de l’international américain. Problème, il en a également pris deux sur la tête lors de cette même séquence, puis deux lancers-francs.

Adapter son jeu à celui Nets

C’est exactement ce sur quoi Jacque Vaughn a insisté : la nécessité pour Cam Thomas de devenir un joueur plus complet afin de progresser dans la hiérarchie. Et d’après le coach de Brooklyn, son joueur fait beaucoup d’efforts en ce sens depuis le début du « training camp ».

« Au golf et au tennis, on peut apporter ses propres balles, ses propres chaussures et sa raquette. Nous, on pratique un sport collectif », a rappelé Jacque Vaughn. « Cam fait du très bon travail pour comprendre comment adapter son jeu à celui des Nets et comment il peut encore s’épanouir en jouant un basket collectif ».

Cam Thomas doit encore comprendre qu’il ne peut pas prendre tous les tirs lorsque le ballon arrive dans ses mains, mais qu’il doit aussi participer au jeu collectif, sans parler de la défense, point sur lequel ses compétences demeurent perfectibles. Mais l’intéressé est volontaire, et c’est pour l’instant le plus important.

« Le fait de pouvoir faire un camp d’entraînement complet, de savoir ce que Coach Vaughn attend, comment il veut que l’équipe fonctionne, ça m’a beaucoup aidé », a ajouté Cam Thomas.

À ses côtés, Ben Simmons a en tout cas apprécié les ajustements du Cam Thomas nouveau, espérant que la cuvée 2023/24 sera aussi exceptionnelle que son potentiel offensif le laisse entrevoir.

« Il a énormément progressé au cours des derniers mois. Son intelligence de jeu, sa façon de jouer, tout simplement », a glissé Ben Simmons après la rencontre perdue face aux Lakers. « Je pense qu’il se précipite moins. Il prend les bons tirs, il trouve les gars quand ils sont ouverts, mais en même temps, il est toujours lui-même. Il est capable d’aller chercher un panier ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 Total 190 22 44.0 34.4 85.5 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 0.5 1.3 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.