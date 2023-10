Khris Middleton s’entraîne toujours à l’écart du groupe

Les premiers jours de « training camp » de Milwaukee ont été le théâtre d’une petite incompréhension au sujet de la santé de Khris Middleton. L’ailier avait en effet assuré être de retour en pleine forme. Or son coach a indiqué hier que le lieutenant de Giannis Antetokounmpo n’était pas suffisamment remis, en tout cas pas au point de pouvoir participer aux sessions d’entraînement à cinq contre cinq avec contact.

Une situation qui suscite l’interrogation alors que le sprint menant au début de la saison régulière a commencé.

« Il n’est pas directement sur le terrain, mais il a été très productif dans ses entraînements individuels et il s’est efforcé de travailler afin de revenir revenir à plus de cinq-contre-cinq sur le terrain », a déclaré le coach, assurant que l’heure n’était pas encore à l’urgence. « Non, non. Nous avons le temps de notre côté. Nous procédons intelligemment et il a travaillé avec assiduité pour revenir, donc c’est le plan ».

Désireux de ne pas « précipiter les choses », Adrian Griffin n’a pas non plus pu assurer que Khris Middleton serait remis à 100% pour le premier match de saison régulière, le 26 octobre, pour la réception de Philadelphie.

« C’est au jour le jour. On prend les choses un jour après l’autre, mais il progresse très bien. On essaie juste de procéder intelligemment en ce moment », a-t-il ajouté avant de faire preuve d’une pointe d’agacement face à l’insistance des journalistes. « Il est autorisé à être là où il doit être et il est dans les temps ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 Total 684 31 45.7 38.8 88.2 0.6 4.2 4.8 3.8 2.5 1.2 2.1 0.2 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.