Damian Lillard piégé par un canular d’OG Anunoby

Avant d’arriver à Milwaukee, Damian Lillard souhaitait uniquement rejoindre le Heat. Mais face au véto des Blazers, quelques franchises s’étaient aussi mises sur sa piste. Notamment les Raptors qui n’ont jamais eu peur de faire de gros coups, et on se souvient de l’échange entre DeMar DeRozan et Kawhi Leonard, avec les résultats que l’on connaît. Cette rumeur d’un transfert aux Raptors a pris forme, et Damian Lillard a vraiment cru qu’il rejoignait le Canada lorsqu’il a reçu un SMS d’OG Anunoby.

« Rien n’était encore joué… », raconte Damian Lillard à Yahoo! Sports. « J’étais sur mon téléphone quand j’ai reçu un message d’OG Anunoby qui me disait : ‘Bienvenue à Toronto !’. »

OG, le blagueur

Même s’ils n’ont jamais joué ensemble, le meneur All-Star et l’ailier des Raptors se connaissent et s’apprécient. « Il est toujours en train de s’amuser, de plaisanter et de faire des choses comme ça. Nous nous sommes entraînés un peu pendant l’été » explique Damian Lillard, qui se décide à le contacter pour en avoir le coeur net. « Je me suis dit qu’il fallait que j’appelle pour savoir. J’ai fini par l’appeler et il n’a pas répondu. Puis il m’a rappelé en riant. Je me suis dit : « OK ».

C’était donc une blague, et Damian Lillard a pu se détendre, alors que la nervosité grimpait de jour en jour à l’idée de ne pas être transféré avant la reprise de l’entraînement. Transféré finalement aux Bucks, il s’est dit comblé de rejoindre Giannis Antetokounmpo. Lors de la séance photo, entouré des autres titulaires, il a avoué qu’il n’avait jamais été aussi bien entouré de toute sa carrière.