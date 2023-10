Les Wolves veulent d’abord montrer les crocs en défense

Avec le retour à temps plein de Karl-Anthony Towns, les Wolves débutent cette saison avec toutes leurs forces vives. Mais alors qu’on pourrait penser que la priorité de Chris Finch est de faire fonctionner le duo KAT/Gobert offensivement, l’équipe n’ayant été que la 23e attaque de NBA l’an passé (113.3 points inscrits sur 100 possessions), l’entraîneur en chef a au contraire assuré que le succès de l’équipe viendrait d’abord en défense…

« Il faut que ce soit le cas. Il faut absolument que ce soit le cas. Je dis cela parce que nous avons les joueurs pour le faire, sur le ballon, loin du ballon et au cercle » assure-t-il à The Athletic.

Il est vrai qu’avec Rudy Gobert, le triple meilleur défenseur de l’année, en couverture, mais également Mike Conley, Anthony Edwards et Jaden McDaniels en premier rideau, Nickeil Alexander-Walker pouvant également aider en sortie de banc dans le domaine, la franchise semble bien armée pour perturber les adversaires.

« Il faut être dans le Top 10 en défense pour gagner le titre. C’est assez constant », explique Tim Connelly, le patron sportif du club. « Il y a plusieurs façons d’y parvenir. Vous pouvez avoir un groupe de défenseurs d’élite sur les extérieurs. Nous en avons quelques-uns. La façon la plus simple d’y parvenir est la protection du cercle. »

C’est pour ça que l’ancien architecte des Nuggets a payé cher pour mettre la main sur le Français l’an passé.

« Ce sont les habitudes que nous n’avons pas encore acquises qui feront la différence entre une équipe qui gagne 40/45 matchs et une équipe qui gagne 50/55 matchs »

Les Wolves étaient d’ailleurs la 10e défense de NBA la saison passée (113.1 points encaissés sur 100 possessions) mais, pour Anthony Edwards, la taille générale de l’équipe peut lui permettre de faire encore mieux.

« Nous sommes vraiment grands. Jaden (McDaniels) fait 2m08 (2m06 en fait), KAT fait 2m13 (2m11), Rudy aussi (2m16), donc il devrait être difficile d’aller au cercle et de pouvoir shooter dans la peinture. Il va donc falloir aux adversaires être très, très adroit à 3-points. Je suis fier de garder mon joueur. Jaden aussi. Rudy ne veut pas se faire marquer dessus. Je pense donc que notre cinq de départ devrait être très bon en défense. »

Mais comme en attaque, c’est sans doute l’association entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert qui déterminera du succès du groupe en défense. Le Français prêchant pour que les deux hommes construisent de bonnes habitudes.

« Je pense qu’il s’agit de comprendre et de commencer à faire des choses qui ne sont peut-être pas vraiment cool, des choses dont les gens qui regardent les matches ne parlent peut-être pas, comme effectuer le repli, bloquer au rebond, ce genre de trucs », explique Rudy Gobert. « La communication. Il faut en faire une habitude. Une fois que nous aurons pris ces habitudes, nous pourrons nous concentrer sur le reste … Car en réalité, ce sont les habitudes que nous n’avons pas encore acquises qui feront la différence entre une équipe qui gagne 40/45 matchs et une équipe qui gagne 50/55 matchs et qui peut éventuellement jouer pour quelque chose de plus grand ».