Alors que d’autres modèles signés Jordan Brand accusent parfois du retard à l’allumage (comme la Zion 3), la Jordan Luka 2 garde le rythme depuis sa sortie en juillet dernier. La deuxième chaussure signature de Luka Doncic poursuit son offensive avec un nouveau coloris « Infrared » récemment dévoilé et qui va déjà investir le marché US dès ce mardi.

La tige noire dotée de superpositions en nubuck est contrastée par ses notes de rouge, sur la languette et sur sa devise écrite en latin, « non desistas non exieris » (« N’abandonne jamais, ne te rend jamais ») au niveau du talon. L’ensemble repose sur une semelle blanche et grise, également complété par deux logos « Jumpman » en rouge.

Dans l’attente d’une sortie en Europe, ce coloris de la Jordan Luka 2 est donc disponible sur le Nike Store US au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

