La Puma TRC Blaze Court de retour pour une collaboration avec MCM

Les créations impliquant marques de luxe et équipementiers sportifs sont plus que jamais à la mode. Preuve en est avec cette nouvelle collaboration entre Puma et MCM pour sortir une collection dont l’élément phare est la TRC Blaze Court, modèle sorti par Puma l’été dernier.

Présentée aux pieds de Marcus Smart, l’une des égéries de la marque, la paire se présente en vert fluo sous différentes teintes avec des contrastes en noir sur les motifs présents sur l’empeigne et quelques finitions, sur la languette et sous la semelle notamment.

À noter que le prix est aussi éblouissant que le modèle puisque la TRC Blaze Court PUMA x MCM est en vente à 590 euros sur le site de MCM.

