La KD 16 Saniya disponible en France !

Avant la sortie prochaine du coloris « Aunt Pearl » en hommage à la tante de Kevin Durant décédée d’un cancer du sein, Nike se démarque à nouveau pour attaquer le mois d’ « octobre rose » avec un coloris « Saniya », qui accompagne la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Cette KD 16 arbore un ensemble de tons en rouge pâle et rosé entre ses parties en mesh, en cuir et son bloc latéral en TPU sur l’empeigne. Le même habillage recouvre également la semelle. Sur le plan technique, la semelle de la KD 16 est dotée d’une unité Air Zoom à l’avant et Air Dot Weld Strobel sous le talon.

La paire est disponible dès aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

