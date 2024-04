Les Pacers restent évasifs sur TJ McConnell

Doublure de Tyrese Haliburton aux Pacers, TJ McConnell fait partie des meilleurs meneurs remplaçants de la NBA. L’ancien Sixer ne sera jamais une star mais à 31 ans, il sort de sa meilleure saison en carrière à 8.7 points et 5.3 passes de moyenne avec de beaux pourcentages ; 57% aux tirs, dont 44% à 3-points. De quoi taper dans l’oeil des Suns qui aimeraient bien en faire ce meneur d’expérience qui fait défaut dans leur effectif.

C’est possible puisque les Pacers pourraient offrir plus de temps de jeu à Andrew Nembhard comme back-up d’Haliburton. A écouter le GM Chad Buchanan, la balle est dans le camp de McConnell.

« TJ est un joueur de plus qui mérite de jouer. Il sera en compétition » explique ce dirigeant. « T.J. a dû se battre pour tout dans sa vie. Nous ne savons pas encore à quoi cela va ressembler, mais je pense qu’il veut être un Pacer. Il est heureux d’être un Pacer. Il veut être ici et on a besoin de savoir où ça va nous mener. »

A priori, McConnell souhaite rester à Indiana, mais ça ne dit pas si ses dirigeants souhaitent qu’il reste absolument.