Timothé Luwawu-Cabarrot pense encore à la NBA

Les dernières secondes de Timothé Luwawu-Cabarrot en NBA datent d’avril 2022. Le Français, qui jouait à Atlanta, affrontait alors Miami au premier tour des playoffs. Depuis, il est passé par Milan, puis est revenu en France cet été, en signant à l’ASVEL.

Comme il n’a que 28 ans, le vice-champion olympique 2020 n’a pas encore tourné définitivement la page concernant sa carrière américaine. Néanmoins, il sait qu’il doit y gagner sa place.

« C’était juste une super opportunité pour moi d’aider l’ASVEL et de m’aider, parce que je n’ai pas été dans une très bonne position cet été sur le marché. Je ne l’espérais pas du tout parce que je savais très bien que ce que j’avais fait en Euroleague n’avait pas été suffisant », concède-t-il pour le Progrès. « Y repartir est toujours dans ma tête, mais si je devais y retourner ce serait, je l’imagine, après une très grosse saison en Europe. »

En plus de s’être éloigné de la NBA, malgré ses 328 matches là-bas, Timothé Luwawu-Cabarrot a également raté la Coupe du monde avec les Bleus cet été. Là aussi, il espère retrouver l’équipe de France, notamment pour les Jeux olympiques à Paris en 2024.

« Oui, mais je me concentre sur ma saison. Si j’en fais une bonne et que l’ASVEL a de bons résultats, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas en équipe de France. Parce que je me considère comme un des meilleurs postes 3 de cette génération. »

Timothe Luwawu-Cabarrot Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 69 17 40.2 31.1 85.4 0.4 1.8 2.2 1.1 2.2 0.5 1.1 0.1 6.5 2017-18 PHL 52 16 37.5 33.5 79.3 0.3 1.1 1.4 1.0 1.9 0.2 0.7 0.1 5.8 2018-19 * All Teams 50 13 37.6 31.0 75.6 0.2 1.7 1.9 0.5 1.5 0.4 0.4 0.2 4.6 2018-19 * CHI 29 19 39.4 33.0 77.1 0.2 2.5 2.7 0.8 2.0 0.5 0.6 0.2 6.8 2018-19 * OKC 21 6 30.2 22.7 66.7 0.2 0.7 0.9 0.2 0.7 0.2 0.2 0.1 1.7 2019-20 BRK 47 18 43.5 38.8 85.2 0.6 2.1 2.7 0.6 2.3 0.4 0.8 0.2 7.8 2020-21 BRK 58 18 36.5 31.4 81.4 0.5 1.7 2.2 1.2 1.7 0.6 0.7 0.1 6.4 2021-22 ATL 52 13 39.8 36.1 85.4 0.3 1.3 1.6 0.8 1.5 0.4 0.4 0.1 4.4 Total 328 16 39.1 33.5 82.9 0.4 1.6 2.0 0.9 1.8 0.4 0.7 0.1 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.