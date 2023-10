Déjà un effet Damian Lillard à Milwaukee

« L’aigle a atterri. » C’est avec cette formule que les Bucks ont commenté l’arrivée de Damian Lillard à Milwaukee. Le joueur est désormais en ville, il a eu le droit à son premier bain de foule et a même pris ses premiers shoots au centre d’entraînement.

L’excitation autour de son arrivée se voit non seulement dans les fans qui étaient présents pour l’accueillir mais aussi avec ceux qui achètent son maillot. Ce dernier est disponible en boutique depuis jeudi car les employés font chauffer la machine pour floquer le numéro 0 et inscrire le nom du All-Star.

« Ils sont fabriqués sur mesure donc on n’a que des petites quantités », explique Valerie Suminski, une des responsables de la vente au détail, pour le JS Online. « On s’attend à avoir plus de stock d’ici une à deux semaines donc si les gens veulent le maillot, il faut aller sur le site des Bucks. »

On s’arrache les places pour le premier match

Autre secteur où l’effet Damian Lillard s’est fait rapidement sentir : la vente des places pour les matches. Les abonnements à la saison sont désormais très demandés, et la revente sur le second marché explose, notamment pour le premier match de saison régulière à domicile face aux Sixers. En moyenne, chaque place a pris 120 dollars d’augmentation !

« On a eu des personnes au téléphone jusqu’à 21h, pour répondre aux appels, puis de nouveau dès 7h le matin le lendemain », raconte Dustin Godsey, directeur du marketing de la franchise. « Le téléphone n’arrêtait pas de sonner, on n’avait jamais vu ça récemment. Les places vont partir vite. Il n’y a plus que quelques abonnements annuels et j’encourage les gens à acheter des billets pour dix matches. »

He couldn’t wait to get some shots up pic.twitter.com/QkFYKG9UW9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 1, 2023

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.