L’apprentissage des Cavaliers est terminé

Le collectif des Cavaliers est-il arrivé à maturité ? JB Bickerstaff en est convaincu. L’heure est venue pour son jeune groupe de franchir ce dernier palier pour faire définitivement partie des fortes têtes de la conférence Est.

Sous la houlette de coach Bickerstaff, Cleveland est passé de la 15e, à la 13e, puis la 9e jusqu’à la quatrième place de la conférence Est la saison dernière. Après Donovan Mitchell l’été dernier, ce sont Max Strus et Georges Niang qui sont venus compléter l’effectif. Même si le noyau dur n’a connu qu’une série de playoffs ensemble (perdue 4-1 face aux Knicks), l’ex coach des Grizzlies estime que son équipe est prête pour la prochaine étape.

« Ce sont des leçons à retenir. Il faut passer par les séries de playoffs et les défaites, puis par l’été qui suit, pour que les joueurs se rendent compte que c’est donc de cela dont parlent les entraîneurs, de ces petites choses qui comptent », a-t-il déclaré. « Je pense que nous avons vécu cette expérience. Alors maintenant, comment pouvons-nous être plus difficiles à défendre ? Comment faire en sorte que les équipes aient l’impression de devoir s’accrocher davantage ? Pendant la saison régulière, nous étions une équipe de premier plan en matière de pick-and-roll. Alors comment pouvons-nous l’améliorer et la rendre plus dynamique ? ».

Se familiariser avec l’exercice des playoffs

Le coach des Cavaliers a pris la même référence pour évoquer le cas d’Evan Mobley, l’une des pépites de son roster, assurant que seule l’expérience des playoffs l’aidera à franchir ce nouveau cap.

« Juste de voir à quoi ressemble la vie dans les tranchées. La dimension physique qu’il y avait, le fait que le règles changent un peu, au niveau de ce que les gars peuvent faire et de ce qu’on peut laisser jouer », a-t-il ajouté. « Le changement par rapport à la saison régulière est réel. Il s’agit de jouer possession par possession, d’essayer de gagner quatre fois contre la même équipe, de prendre conscience de la façon dont ils décryptent votre jeu, de tirer profit des choses que vous apprenez sur eux et de les jouer davantage en fonction de leurs faiblesses ».

Là aussi, JB Bickerstaff a bon espoir qu’Evan Mobley ait retenu la leçon de sa première série de playoffs en carrière, durant laquelle il a trop peu existé face aux coéquipiers de Julius Randle avec 9.8 points à 46% aux tirs.

« Cela fait partie des choses dont nous avons parlé avec Evan pendant l’été.Il fait partie de ces joueurs qui veulent être excellents, alors il écoute. Dès la fin de la saison, il a eu soif d’informations et s’est mis au travail », a conclu le stratège des Cavaliers.