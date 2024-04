Gabe Vincent raconte le lancer de chaise d’Udonis Haslem

Nouveau membre des Lakers, Gabe Vincent tâchera d’apporter en Californie une partie de cette fameuse « Heat culture » dans laquelle il a baigné quatre saisons durant.

Sous les ordres d’Erik Spoelstra et au contact d’Udonis Haslem, le « combo guard » de 27 ans a ainsi pu observer de l’intérieur la spécificité de cette philosophie floridienne. Disposant, du même coup, de nombreuses anecdotes pour la définir au plus grand nombre.

« L’une de celles qui me reviennent en tête, et je ne sais pas si c’est ma préférée, c’était dans la bulle d’Orlando. [Udonis Haslem] a insulté toute l’équipe et balancé une chaise, c’était hilarant. Hilarant ! », se remémore-t-il.

Puis Gabe Vincent d’ajouter, concernant cet événement : « C’est drôle d’y repenser, mais ça résume bien la situation. Vous devez être capable de garder votre ‘frère’ responsable, vous devez pouvoir être naturel et authentique en sachant que nous avons un objectif commun en tête, et vous devez être capable de dire les choses franchement. Vous allez droit au but, vous trouvez une solution et vous allez de l’avant. Nous avons connu la réussite [dans la bulle]. Nous avons été capables d’avoir une crise, de savoir que ça n’avait rien de personnel, de l’accepter et de progresser. »

« Parfois, vous avez besoin que l’étincelle soit allumée pour vous… »

La question qui nous vient toutefois immédiatement en tête est la suivante : qu’est-ce qui a provoqué le lancer de chaise d’Udonis Haslem à cet instant précis ?

« De ce que je me souviens, nous ne jouions pas assez dur », raconte ainsi Gabe Vincent. « À l’époque, j’étais en two-way contract et je n’avais pas forcément joué ce match, mais notre niveau d’énergie et nos efforts n’étaient pas suffisants. Je crois que le coach a dit certaines choses mais ça n’a pas été complètement intégré par le groupe. Je ne sais pas si c’était de la fatigue, il y a un certain nombre de choses qui entrent en compte dans une saison NBA, notamment dans la bulle. Parfois, vous avez besoin que l’étincelle soit allumée pour vous et [Udonis Haslem] l’a fait. C’est tout à son honneur d’avoir la capacité de savoir quand il faut en faire plus. »

Mais les lancers de chaise d’Udonis Haslem ne sont pas toujours synonymes de réussite car, un an plus tard, lors des playoffs 2021, son geste n’a pas réussi à éviter au Heat le « sweep » des Bucks au premier tour…

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 9 21 31.0 8.7 50.0 0.3 0.6 0.9 2.1 1.9 1.0 0.6 0.0 3.2 Total 204 21 39.6 33.3 84.7 0.3 1.4 1.7 2.3 2.0 0.8 1.1 0.1 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.