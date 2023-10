Jerome Robinson reste aux Warriors

On savait depuis juillet que Jerome Robinson participerait au camp des Warriors, et l’ancien arrière des Clippers a appris vendredi qu’il avait décroché le troisième et dernier « two-way contract » de l’équipe. Il rejoint ainsi Lester Quinones et Usman Garuba, et comme eux, il fera des allers-retours entre la G-League et la NBA.

Déjà présent la saison passée au camp des Warriors, l’ancien premier tour de Draft n’avait pas réussi à décrocher de « two-way contract », et il avait passé la saison en G-League, avec les Warriors de Santa Cruz.

En 38 matches, il avait tourné à 14.6 points, 4.6 passes et 4.1 rebonds de moyenne. À 26 ans, Jerome Robinson n’a plus foulé un parquet NBA depuis deux ans et demi, et un passage aux Wizards.

Avec cette signature, les Warriors ont bouclé leur recrutement de « two-way contract », et l’enjeu du camp d’entraînement sera de trouver le 14e contrat de l’effectif. Rudy Gay part favori pour intégrer l’effectif, et NBC Sports précise que la franchise envisage de signer son 15e et dernier joueur après le début de saison, en fonction des résultats et des besoins de Steve Kerr.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Jerome Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 33 10 40.0 31.6 66.7 0.1 1.2 1.2 0.6 1.4 0.3 0.4 0.1 3.4 2019-20 * All Teams 63 16 37.1 32.0 70.2 0.2 1.8 2.1 1.4 1.8 0.4 0.8 0.3 5.1 2019-20 * LAC 42 11 33.8 28.4 57.9 0.1 1.3 1.4 1.1 1.3 0.3 0.6 0.2 2.9 2019-20 * WAS 21 24 39.7 34.9 76.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.7 0.7 1.1 0.4 9.4 2020-21 WAS 17 18 29.5 26.2 80.0 0.2 2.0 2.2 1.5 1.8 0.7 1.1 0.4 4.9 Total 113 14 36.3 31.0 72.1 0.2 1.7 1.8 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.