Les Las Vegas Aces en finale, le New York Liberty reprend l’avantage

Après avoir dominé les deux premiers matchs de la série à Las Vegas, A’ja Wilson et les Aces ont beaucoup plus souffert pour le Game 3, disputé sur le parquet des Dallas Wings.

Leur superstar particulièrement attendue et entourée (13 points à 4/10, 13 rebonds mais 9 pertes de balle !) les joueuses de Becky Hammon n’ont jamais pu trouver de rythme offensif dans un match dominé par les défenses. Heureusement, Las Vegas sait aussi défendre et c’est bien ce qui a permis à l’équipe de s’imposer (64-61).

Pourtant, quand Arike Ogunbowale marque en contre-attaque pour porter l’avantage de Dallas à +8 (53-61) dans les cinq dernières minutes, tout le monde pense qu’on va se diriger vers un Game 4 dans cette demi-finale.

Sauf que les Wings ne vont plus marquer un point de la rencontre, laissant Las Vegas reprendre le contrôle pour triompher. C’est donc finalement un « sweep » pour les championnes en titre, plus que jamais lancées vers le doublé, alors qu’elles se hissent en finale du championnat WNBA pour la troisième fois en quatre ans.

Plus qu’une victoire pour le Liberty

Scénario totalement différent dans l’autre demi-finale puisque le Connecticut Sun, qui avait pourtant repris l’avantage du terrain face au New York Liberty, a sombré d’entrée de match.

Alors que Breanna Stewart (25 points, 11 rebonds) se montrait beaucoup plus adroite que lors des deux premières rencontres, Alyssa Thomas et ses coéquipières ont perdu beaucoup de ballon en début de rencontre, permettant à New York de rapidement prendre le large. Après dix minutes, il y avait déjà +21 (37-16) pour le Liberty…

Dans une partie beaucoup plus adaptée à leur style de jeu, l’absence de Rebecca Allen et son impact défensif n’ayant pas aidé Connecticut, les joueuses de Sandy Brondello ont donc pu gérer leur avance, Breanna Stewart remettant un coup d’accélérateur quand le Sun repassait sous la barre des dix points, en fin de troisième quart-temps.

De quoi permettre à Marine Johannès de récupérer également davantage de temps de jeu (17 minutes) et d’inscrire son premier panier à 3-points depuis le début des playoffs.

Avec ce succès (92-81), malgré le presque triple-double d’Alyssa Thomas (23 points, 14 passes, 9 rebonds), New York récupère donc l’avantage du terrain et mène désormais 2-1 dans la série. Plus qu’un succès et les joueuses du Liberty retrouveront les Aces en finale pour le grand duel final entre les deux meilleures équipes de la saison.