Seth Curry ravi de retrouver Luka Doncic et Kyrie Irving

Dallas occupera toujours une place particulière dans la carrière de Seth Curry. C’est dans la ville du Texas, après des difficultés initiales à trouver sa place dans la Grande Ligue, que le joueur non-drafté a vraiment explosé avec une saison à 13 points de moyenne, en 2017. Dirk Nowitzki était encore dans l’effectif à l’époque.

Six ans plus tard, le shooteur de 33 ans effectue son retour à Dallas, pour un troisième passage après un autre épisode concluant en 2019/20 (12 points de moyenne). Cette année-là, il avait pu côtoyer le jeune Luka Doncic. Ce dernier a été associé en cours de saison dernière à un autre joueur que Seth Curry connaît bien : Kyrie Irving.

Les deux hommes évoluaient ensemble à Brooklyn l’année dernière et ont également été coéquipiers dix ans plus tôt, à l’université de Duke. Et leur nouvelle association a encore de quoi faire saliver.

« C’est un shooteur incroyable. C’est aussi un leader incroyable dans le vestiaire. Il a de l’expérience. Et il apporte de la diversité sur notre poste de meneur de jeu. Ce sera intéressant de le voir sur le terrain avec Luka. Et parfois avec Luka et moi. Mais aussi de mener le second cinq. Il donne le ton. Je suis impatient de continuer à travailler avec lui », loue notamment Kyrie Irving.

Attiré par l’altruisme des stars

Avec Seth Curry, les Mavs récupèrent l’un des meilleurs artilleurs de la ligue. Depuis le début de sa carrière, il n’a jamais bouclé un exercice… sous les 40% de réussite à 3-points ! Et aux côtés de deux créateurs qui attirent autant l’attention, l’arrière devrait à nouveau bénéficier de bonnes opportunités de tir.

« Il faut les prendre à deux pour les empêcher de marquer. Et ces deux joueurs sont très altruistes. C’est l’une des raisons pour lesquelles tu veux venir ici en tant que shooteur. Il s’agit de faire son job et d’être prêt lorsque les stars vous trouvent », affiche le frère de Stephen.

Jason Kidd trouve positif, pour les automatismes, que la recrue ait déjà joué avec « Kai et Luka ». « On adorerait avoir le même pourcentage de tir qu’il avait avec Luka (ndlr : 45% à 3-points lors de son second passage). Ce qui est sous-estimé chez Seth, c’est qu’il peut aussi diriger l’attaque et on peut le mettre sur le terrain dans différentes situations », note le coach des Mavs qui compte sur le « spacing » généré par Seth Curry pour aider l’attaque texane.

« Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, dans tout l’effectif, beaucoup de gars qui peuvent jouer. Il s’agit de les associer. On devrait avoir l’une des meilleures attaques de la ligue. Il s’agit de faire des stops défensifs au bon moment. Dans la conférence Ouest, il ne faut pas perdre de temps. Chaque équipe sent qu’elle a une chance de faire les playoffs », rappelle Seth Curry, dont la nouvelle équipe avait raté le coche la saison passée.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 15.0 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 * All Teams 44 14 39.2 35.2 90.3 0.4 1.1 1.6 1.0 0.9 0.5 0.5 0.1 5.1 2023-24 * DAL 36 13 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 * CHA 8 20 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 Total 482 24 47.1 43.1 86.4 0.3 1.8 2.1 2.0 1.6 0.7 1.0 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.