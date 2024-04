Pour être d’attaque, Willie Green compte beaucoup sur James Borrego

Seulement 20e attaque de la ligue la saison passée, les Pelicans ont évidemment souffert de l’absence prolongée de Zion Williamson, qui n’a joué que 29 matches. Cette année, la star, si elle est au meilleur de sa forme, aura énormément de réponses et de solutions entre les mains pour soulager Willie Green.

Maintenant que les Pelicans ont réussi, année à année, à atteindre un très bon niveau en défense, il faut faire la même chose en attaque. Un recrutement estival, sur le banc, a été effectué afin de corriger ce défaut.

« On veut aller dans le bon sens des deux côtés du terrain et on s’est d’abord efforcé de devenir une bonne défense », relate l’entraîneur pour le site de la NBA. « On va franchir des paliers cette saison car on a engagé James Borrego, comme assistant coach. Il va nous apporter une puissance de feu qu’il a apprise à San Antonio et en coachant Charlotte. C’est clair qu’on veut progresser offensivement, mais on ne veut pas non plus perdre notre identité pour ça. »

Avec Zion Williamson mais aussi CJ McCollum, Brandon Ingram ou encore Jonas Valanciunas, New Orleans a des armes pour devenir une bien meilleure attaque la saison prochaine. En mettant davantage l’accent sur le shoot à 3-pts notamment.

Car si les Pelicans ne sont pas maladroits dans cet exercice (36% de réussite, 15e de la ligue), ils ne font en revanche pas partie des équipes qui utilisent le plus cette arme, avec seulement 30 tentatives et 11 réussites par match (respectivement 29e et 23e de la ligue).

« Les joueurs doivent monter d’un cran dans ce domaine », annonce Willie Green. « On sait que McCollum est capable de frapper de loin quand Ingram est un bon shooteur à 3-pts, mais il doit en prendre davantage. Il y aura plus de tirs pour Naji Marshall, Herb Jones et Jose Alvarado. On a aussi drafté Jordan Hawkins de UConn qui était un gros shooteur à l’université. Il aura des minutes quand on a aura besoin de shoots. »