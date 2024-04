Kyle Anderson a cru que sa carrière était terminée

Certains ont pu se demander pourquoi Kyle Anderson portait des lunettes de protection durant la Coupe du monde. Le choix du joueur des Wolves, recruté par l’équipe nationale chinoise cet été, est lié à une blessure à l’œil gauche, survenue lors des derniers playoffs.

« Slo Mo » a été victime d’un choc involontaire avec son coéquipier Anthony Edwards lors de la quatrième manche du premier tour face aux Nuggets. Une blessure suffisamment sérieuse, « brutale » selon ses termes, pour qu’il fasse l’impasse sur le match suivant, éliminatoire pour Minnesota (1-4). Et surtout s’imaginer ne plus rejouer au basket.

« Je devais être fort pour ma famille, vraiment. Tous les membres de ma famille étaient un peu inquiets et je ne leur ai pas montré que je l’étais. Mais c’était vraiment difficile. De ce que j’ai entendu, je ne savais pas si j’allais pouvoir rejouer un jour », rapporte Kyle Anderson dans son interview de rentrée.

Contraint d’abandonner ses coéquipiers en pleine bataille, l’ancien joueur des Spurs et des Grizzlies a remonté la pente au contact d’un ophtalmologiste d’UCLA en Californie, Dr. Stephen Schwartz, qui a commencé par le rassurer : il pourra de nouveau jouer.

« Avec un bon éclairage, ça devrait aller »

« À partir de là, je savais que ça irait. Mais je mentirais si je disais que je n’ai pas été inquiet ou nerveux les quatre ou cinq jours qui ont suivi la blessure », avoue l’ailier qui, avant cette blessure, tournait à 8,5 points, 4,5 passes et 4 rebonds dans la série face aux futurs champions.

Après une Coupe du monde mitigée, collectivement (29e place) et individuellement (13 points, 6 rebonds et 3 passes), « Kaier Li », comme on l’appelle en Chine, dit avoir encore un peu de mal à voir selon l’éclairage.

« Je me sens bien, à nouveau normal, je m’y adapte un peu plus chaque jour. C’était clairement difficile, début juillet ou fin juin. Je jouais dans ces petits gymnases du New Jersey, il faisait noir et je ne voyais rien. Mais c’est beaucoup mieux maintenant. Je suis sûr que dans une salle NBA, avec un bon éclairage, ça devrait aller », espère le joueur de 30 ans.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 75 23 46.9 23.4 71.8 0.8 2.8 3.6 4.3 1.6 0.9 1.2 0.6 6.6 Total 649 22 48.0 33.8 71.5 0.8 3.6 4.4 2.8 1.6 1.0 1.0 0.6 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.