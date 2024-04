Sarunas Jasikevicius, stagiaire chez les Kings

Libre de son temps puisqu’il n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone depuis quelques semaines, Sarunas Jasikevicius va revenir en NBA. Non pas pour occuper un poste, mais comme un stagiaire qui vient prendre des notes.

On a en effet appris qu’il va passer un mois à Sacramento, avec les Kings, pour gagner en expérience, dont il ne manque pas pourtant, après ses passages sur les bancs du Zalgiris Kaunas et du FC Barcelone depuis 2015. Et pourquoi pas aussi se préparer le mieux possible pour un jour briguer un banc en NBA…

En Californie, l’ancien éphémère joueur aux États-Unis, qui a disputé 138 matches en deux saisons à Indiana et Golden State et ne fut pas tendre sur la saison régulière NBA, retrouvera son compatriote, Domantas Sabonis.

Sarunas Jasikevicius Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 IND 75 21 39.6 36.4 91.0 0.3 1.8 2.0 3.0 1.4 0.5 1.6 0.1 7.3 2006-07 * All Teams 63 15 39.8 33.8 90.5 0.2 0.9 1.1 2.7 1.2 0.4 1.4 0.0 6.1 2006-07 * IND 37 18 41.2 37.2 92.2 0.3 1.0 1.3 3.0 1.4 0.4 1.6 0.0 7.4 2006-07 * GOS 26 12 36.6 27.3 87.1 0.2 0.6 0.8 2.4 0.9 0.5 1.2 0.0 4.4 Total 138 18 39.7 35.5 90.8 0.3 1.4 1.6 2.9 1.3 0.5 1.5 0.0 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.