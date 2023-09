Indiana et Dallas n’avancent pas sur un échange de Buddy Hield

Comme il n’a pas réussi se mettre d’accord sur une prolongation de contrat avec les Pacers, Buddy Hield est transférable depuis quelques jours. On sait que Dallas, Philadelphie et Milwaukee ont rapidement exprimé leur intérêt pour le shooteur bahamien.

Sauf que Marc Stein, toujours très bien informé dès qu’il s’agit des Mavericks, nous apprend que ça n’avance pas entre les Texans et les Pacers.

Si Dallas est intéressé par le profil de Buddy Hield, fort shooteur à 3-pts (40% de réussite en carrière), Indiana ne veut pas de Tim Hardaway Jr. en échange. Pourtant, au niveau des salaires et des profils, ça colle puisque le premier touchera 19.3 millions de dollars en 2023/24 et le second 17.9 millions.

Mais les Pacers ne sont, « pour l’instant » précise Marc Stein, pas prêts à faire ce genre d’échange. Pas sûr que Dallas cède et fasse évoluer son offre, car on a vu lors des discussions avec les Hawks que Mark Cuban, même s’il avait été insistant, n’avait pas voulu lâcher Josh Green ou Jaden Hardy contre Clint Capela.

Néanmoins, les Pacers aimeraient aussi, comme beaucoup d’équipes, récupérer un premier tour de Draft dans le cadre de ce transfert de Buddy Hield. Peut-être qu’avec ça en plus, les dirigeants de l’Indiana accepteront de récupérer Tim Hardaway Jr., qui est sous contrat jusqu’en 2025.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 Total 548 30 43.4 40.2 85.8 0.8 3.6 4.4 2.6 2.1 0.9 1.8 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.