Ce modèle hybride prend le meilleur des Air Jordan 2 et 3 !

Jordan Brand va s’inspirer de deux modèles historiques pour composer sa nouvelle version hybride ! La marque au Jumpman va opérer un flashback en 1987 et 1988 pour créer la Air Jordan 2/3, fruit des Air Jordan 2 et 3 !

En version Low, la paire sera tout simplement composé de la tige en cuir de la AJ2 à laquelle sera ajoutée la semelle de la AJ3. Deux coloris devraient sortir en premier, entre noir et blanc et rouge et blanc, tandis que chaque modèle sera complété par une semelle extérieure grise.

Son prix est annoncé à 160 dollars.

(Via SneakerNews)

